伊朗局勢｜貼美軍運輸機殘骸　伊議長嘲：再贏三次就玩完

伊朗國會議長加利巴夫發布了一張疑似美軍C-130J運輸機殘骸的照片。（圖／翻攝自X@محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf）

伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad Ghalibaf）於X上發布了一張疑似美軍C-130J運輸機殘骸的照片，並以嘲諷語氣表示：「如果美國再取得三次這樣的勝利，將徹底走向滅亡。」此言論被認為是在回應美國總統特朗普（Donald Trump）稍早宣稱的「對伊朗取得壓倒性勝利」。

從加利巴夫發布的照片來看，畫面中可見大片金屬殘骸散落在沙漠地區，其中包括兩具相對完整的引擎和六葉螺旋槳組件，外界推測這些殘骸屬於美軍C-130J運輸機。據先前報道，美軍曾派出兩架C-130J運輸機進入伊朗境內執行飛行員救援任務，但因降落後無法再次起飛，美軍被迫自行摧毀無法使用的飛機，以防止其落入伊朗手中。