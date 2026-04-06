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國際
出版：2026-Apr-06 10:15
更新：2026-Apr-06 10:15

伊朗局勢｜貼美軍運輸機殘骸　伊議長嘲：再贏三次就玩完

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伊朗國會議長加利巴夫發布了一張疑似美軍C-130J運輸機殘骸的照片。（圖／翻攝自X@محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf）

伊朗國會議長加利巴夫發布了一張疑似美軍C-130J運輸機殘骸的照片。（圖／翻攝自X@محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf）

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伊朗國會議長加利巴夫（Mohammad Ghalibaf）於X上發布了一張疑似美軍C-130J運輸機殘骸的照片，並以嘲諷語氣表示：「如果美國再取得三次這樣的勝利，將徹底走向滅亡。」此言論被認為是在回應美國總統特朗普（Donald Trump）稍早宣稱的「對伊朗取得壓倒性勝利」。

從加利巴夫發布的照片來看，畫面中可見大片金屬殘骸散落在沙漠地區，其中包括兩具相對完整的引擎和六葉螺旋槳組件，外界推測這些殘骸屬於美軍C-130J運輸機。據先前報道，美軍曾派出兩架C-130J運輸機進入伊朗境內執行飛行員救援任務，但因降落後無法再次起飛，美軍被迫自行摧毀無法使用的飛機，以防止其落入伊朗手中。

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「皮洛士式勝利」

加利巴夫的發言被認為引用了「皮洛士式勝利」（Pyrrhic victory）的典故。該典故源自西元前3世紀，皮洛士與羅馬共和國作戰雖取得勝利，但因損失慘重而感嘆「再多一次這樣的勝利，我們就完了」。加利巴夫藉此暗示美軍雖然宣稱戰果，但付出的代價極其沉重。

不論這架C-130J運輸機是否為伊朗擊落，失去飛機仍是事實。因此，卡利巴夫的譏諷引發外界關注，並進一步凸顯美伊緊張局勢的升級。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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