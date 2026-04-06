伊朗局勢｜美媒：CIA成功欺敵　利用情報能力救受困美軍

美國總統特朗普於美國當地時間5日在「真實社群」宣布，一名在伊朗遭擊落而失蹤的美軍飛行員已成功獲救。特朗普表示：「我們接到人了！各位美國同胞，在過去幾小時內，美國軍方完成了一次美國史上最大膽的搜救行動之一。」

該飛行員所屬的F-15E打擊鷹式戰機於3日在伊朗遭擊落，機上兩名飛行員雙雙彈射。其中一名飛行員擔任武器系統官，在伊朗境內受困超過24小時，僅攜帶一把手槍防身。美軍搜救團隊在事發當天先行救出另一名隊員，但第二名飛官則在敵境內躲避搜捕，直到5日才獲救。