伊朗局勢｜美媒：CIA成功欺敵　利用情報能力救受困美軍

美國總統特朗普於美國當地時間5日在「真實社群」宣布，一名在伊朗遭擊落而失蹤的美軍飛行員已成功獲救。特朗普表示：「我們接到人了！各位美國同胞，在過去幾小時內，美國軍方完成了一次美國史上最大膽的搜救行動之一。」
該飛行員所屬的F-15E打擊鷹式戰機於3日在伊朗遭擊落，機上兩名飛行員雙雙彈射。其中一名飛行員擔任武器系統官，在伊朗境內受困超過24小時，僅攜帶一把手槍防身。美軍搜救團隊在事發當天先行救出另一名隊員，但第二名飛官則在敵境內躲避搜捕，直到5日才獲救。
「美軍已掌握失蹤上校的下落」
據《華爾街日報》引述美國官員說法，這次救援行動由特種作戰突擊部隊在空中火力掩護下執行。目前所有參與救援的地面部隊與該名飛行員均已安全撤離，離開伊朗領空。
中情局（CIA）在此次行動中扮演關鍵角色。根據《霍士新聞》引述一名美國資深政府官員的說法，CIA事前秘密發起一場「欺敵行動」，到處散布假消息宣稱：「美軍已掌握失蹤上校的下落，目前正透過地面行動撤離」。在伊朗軍隊陷入困惑、不確定實際情況之際，CIA利用其「獨特且精密的情報能力」，在廣大範圍展開地毯式搜索。
伊朗政府曾發出懸賞
CIA最終在高山峭壁之間的狹窄裂縫成功發現了這名美軍人員的藏身位置。報導形容，整個過程宛如大海撈針，但若缺乏CIA特殊技術支援，根本不可能發現他。 據報道，伊朗政府曾發出懸賞，誓言生擒這名美軍官兵，但最終未能阻止美軍的救援行動。
此次救援行動發生在特朗普給予伊朗談判期限的前兩天。特朗普此前下達最後通牒，要求德黑蘭當局在48小時內達成協議或開放霍爾木茲海峽。美國多間媒體包括《美聯社》、《霍士新聞》、《華爾街日報》皆確認了這次搜救行動的成功，並證實所有參與救援的人員都已順利撤出伊朗。
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