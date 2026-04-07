美國佛羅里達38歲女副市長陳屍家中　疑遭丈夫家暴致死

警方表示，Metayer的丈夫Stephen Bowen已被拘留，目前案件正在進一步調查中。根據珊瑚泉市政府網站資料，Metayer於2020年首次當選市議員，成為該市首名非裔及海地裔女性市議員，並於2024年連任。她在市議會中獲同僚推選為副市長。

據《ABC》報道，根據警方說明，當日上午10時左右，接到報案後前往Nancy Metayer Bowen的住所調查，隨後在屋內發現她已經身亡。

美國佛羅里達珊瑚泉市（Coral Springs）的38歲副市長Nancy Metayer Bowen，於4月2日被發現死於家中，警方初步推斷涉及家庭暴力，其40歲丈夫Stephen Bowen已被扣留調查。

在成為市議員前，Metayer是一名環境科學家，並於布勞沃郡（Broward County）土壤及水資源保護區工作，協助應對颶風等天災。她的逝世令珊瑚泉市政府及社區感到深切悲痛。

珊瑚泉市在社群媒體上發文悼念Metayer，讚揚她「不僅是一名公共服務者，更是社區的一道光芒」，並強調她的領導風格充滿同理心、力量及對他人的堅定承諾。市政府表示，她對珊瑚泉市的影響無法估量，這次的損失讓所有人感到心碎。

珊瑚泉市位於佛羅里達州布洛瓦郡（Broward County），距離羅德岱堡（Fort Lauderdale）約32公里，擁有約13萬3千名居民。Metayer的去世震驚了整個社區，案件的進一步進展仍有待警方公布。