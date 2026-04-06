伊朗局勢｜伊：若要開放海峽　須建收費制度補償戰爭損失

伊朗總統府新聞事務副主任塔巴塔巴伊於5日針對中東局勢發表強硬談話，猛烈抨擊美國總統特朗普因絕望與憤怒引發全面戰爭。他明確表示，霍爾木茲海峽若要完全重開，前提是必須建立新的法律制度，並利用船稅收入全額補償伊朗在過往戰爭中的所有損失。
針對美國總統特朗普近期發出的最後通牒，伊朗總統府新聞與通訊事務副主任塔巴塔巴伊（Mehdi Tabatabaei）於5日發表嚴厲回擊。他指責特朗普因「絕望與憤怒」而訴諸謾罵，其瘋狂舉動已在區域內引發全面戰爭。
永遠不會恢復以往狀態
對於全球高度關注的霍爾木茲海峽通行問題，塔巴塔巴伊明確提出，只有在建立新的法律制度，並利用過往船隻的稅收收入補償伊朗戰時所有損失後，該海峽才會完全重新開放。
同時，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）海軍也宣布，正為建立「波斯灣新秩序」展開部署，並警告海峽將永遠不會恢復以往狀態。此舉是為回應特朗普先前威脅若伊朗不重開海峽，將轟炸其發電設施的言論。同時，伊朗國會正審議多項提案，研究從法律、環境、安全及經濟等層面對該水道行使管轄權。
伊朗議會國家安全委員會目前已通過相關管理方案，正式確立由伊朗武裝部隊負責海峽管控。該方案明確禁止美國、以色列及對伊朗實施單邊制裁國家的船隻通過。
15艘船獲許可後通過海峽
這波緊張局勢源於特朗普於5日在社交媒體發出的最後通牒，他要求伊朗在48小時內重開海峽，否則7日將對其發電廠與橋樑進行軍事打擊。
面對美方暗示的「發電廠日」，伊朗雖展現強硬姿態，但根據內地官方《央視新聞》報道，5日最新的船舶通行數據顯示，過去24小時內仍有15艘船隻在獲得伊朗許可後通過該海峽，顯示目前海峽正處於高度管控的通行狀態。
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