伊朗總統府新聞事務副主任塔巴塔巴伊於5日針對中東局勢發表強硬談話，猛烈抨擊美國總統特朗普因絕望與憤怒引發全面戰爭。他明確表示，霍爾木茲海峽若要完全重開，前提是必須建立新的法律制度，並利用船稅收入全額補償伊朗在過往戰爭中的所有損失。

針對美國總統特朗普近期發出的最後通牒，伊朗總統府新聞與通訊事務副主任塔巴塔巴伊（Mehdi Tabatabaei）於5日發表嚴厲回擊。他指責特朗普因「絕望與憤怒」而訴諸謾罵，其瘋狂舉動已在區域內引發全面戰爭。