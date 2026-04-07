利比亞難民船船難 至少2死70人失蹤

據《法新社》報道，一艘載有約105名難民的船隻於4月4日由利比亞出發後，在地中海中部發生船難，至少70人失蹤，2人確認死亡，僅有32人獲救。德國非政府組織「Sea-Watch」偵察機首度發現該船隻，當時15人正捉著船身求生，周圍海面上則漂浮著多具遺體與求救的人。

另一非政府組織「Mediterranea Saving Humans」在X上稱這艘船於4月4日下午離開利比亞，但不幸發生意外，僅有32人被兩艘商船救起，並送往意大利南部的蘭佩杜薩島（Lampedusa）。此外，兩具遺體已被尋獲，其餘失蹤者的生還機會渺茫。強調事故發生在利比亞當局管轄的搜救區域內。