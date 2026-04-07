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國際
出版：2026-Apr-07 10:46
更新：2026-Apr-07 10:46

利比亞難民船船難 至少2死70人失蹤

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利比亞難民船船難 ，15人捉住船身求生

利比亞難民船船難 ，15人捉住船身求生

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據《法新社》報道，一艘載有約105名難民的船隻於4月4日由利比亞出發後，在地中海中部發生船難，至少70人失蹤，2人確認死亡，僅有32人獲救。德國非政府組織「Sea-Watch」偵察機首度發現該船隻，當時15人正捉著船身求生，周圍海面上則漂浮著多具遺體與求救的人。

另一非政府組織「Mediterranea Saving Humans」在X上稱這艘船於4月4日下午離開利比亞，但不幸發生意外，僅有32人被兩艘商船救起，並送往意大利南部的蘭佩杜薩島（Lampedusa）。此外，兩具遺體已被尋獲，其餘失蹤者的生還機會渺茫。強調事故發生在利比亞當局管轄的搜救區域內。

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32人獲救 送往蘭佩杜薩島

根據國際海事法，任何發現海上危險人員的船隻都有義務提供協助。「Mediterranea Saving Humans」將這場悲劇歸咎於歐洲各國政府的難民政策，批評其拒絕為難民開放安全且合法的通道，導致難民冒險橫渡地中海，最終發生慘劇。

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根據聯合國國際移民組織（IOM）的數據，2026年以來，已有至少683名難民在地中海喪生或失蹤。而根據意大利政府的統計，同一時期內，已有6,175名難民成功抵達意大利。

地中海中部的蘭佩杜薩島位於利比亞以北、意大利本土以南，長期以來一直是北非難民前往歐洲的主要登陸點之一。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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