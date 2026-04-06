美國太空總署（NASA）阿提密斯2號（Artemis II）任務的4名太空人，已飛越超過半程距離向月球挺進，預計當地時間6日完成歷史性的月球飛越，拍攝神秘的月球遠側影像。這是53年來首支奔月載人任務，也將打破阿波羅13號（Apollo 13）所保持的人類最遠飛行距離紀錄。

《美聯社》5日報道，飛行員格洛弗（Victor Glover）在通訊中回報：「地球已經相當小了，月球則明顯越來越大。」此次任務最遠將距離地球超過252,000英里（約40萬公里），完成月球背面繞行後不進入月球軌道，直接折返地球，預計4月10日濺落太平洋。