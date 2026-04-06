阿提米絲2號太空艙馬桶又故障　奔月期間傳出異味

美國太空總署（NASA）阿提米絲2號（Artemis II）任務的4名太空人，已飛越超過半程距離向月球挺進，預計當地時間6日完成歷史性的月球飛越，拍攝神秘的月球遠側影像。這是53年來首支奔月載人任務，也將打破阿波羅13號（Apollo 13）所保持的人類最遠飛行距離紀錄。
《美聯社》5日報道，飛行員格洛弗（Victor Glover）在通訊中回報：「地球已經相當小了，月球則明顯越來越大。」此次任務最遠將距離地球超過252,000英里（約40萬公里），完成月球背面繞行後不進入月球軌道，直接折返地球，預計4月10日濺落太平洋。
「這向來是一大挑戰」
然而任務途中出現插曲，獵戶座（Orion）太空艙的廁所再度發生故障。任務控制中心已指示太空人啟用備用尿液收集袋。這座「月球廁所」自4月1日週三升空後便時好時壞，工程師研判可能是管線結冰導致尿液無法完全排出，但固體排泄功能目前仍正常運作。
NASA獵戶座計劃副主任科斯（Debbie Korth）表示，太空人也反映廁所傳出異味，該設施位於太空艙地板下方，設有門與簾幕提供隱私。她說：「太空廁所是每個人都能理解的事，這向來是一大挑戰。」
廁所目前「狀況尚可」
任務管理團隊主席哈尼卡特（John Honeycutt）表示，雖然廁所目前「狀況尚可」，但他希望能恢復100%正常運作，並強調太空人「接受過應對此類狀況的訓練」。
此次近10天的任務，是NASA建立永續月球基地計劃的第一步，太空署目標在2028年將兩名太空人送抵月球南極附近。
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