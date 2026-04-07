伊朗局勢｜美軍求生訓練「SERE」曝光 仙人掌甲蟲充飢

美軍近日成功救出在伊朗墜毀的F-15E戰鬥機第二名機師，讓美國精銳部隊SERE敵後生存訓練受到關注。前美軍機師回憶，儘管受過SERE「生存、躲避、抵抗、逃脫」專業訓練，實際上敵後經歷並不好受，有人靠吃螞蟻活命，堅持到被營救。 據《華爾街日報》4月5日報道，SERE是美軍所有高風險人員（包括機師、特種兵等）的強制性訓練課程，內容涵蓋「生存、躲避、抵抗、逃脫」四大階段。 Survive：從評估情況到學會基礎技能 SERE訓練的第一步是「生存」，機師必須在彈射後迅速評估自身情況，包括檢查傷勢並尋找合適的掩護。美國空軍的影片顯示，機師會學習如何從河流中取水、用棕櫚葉或冰塊搭建臨時居所，甚至以仙人掌和甲蟲充飢。這些技能可以助他們降低壓力和能量消耗，確保在最惡劣的環境下生存。

Evasion：不被活捉是關鍵 生存的另一大挑戰是如何避開敵人。根據美國陸軍特種部隊退役士官長、現任北卡羅來納州卡梅倫「SERE訓練學校」主任教官Jason Smith的說法，機師需要在執行撤離策略的同時，將自己置於最有利於被救援的位置。每次飛行任務前，機師都會與基地達成救援計劃共識。Smith指出，躲避的核心理念是「不要被活捉」。 1995年波士尼亞戰爭期間，美國空軍上尉Scott F. O’Grady駕駛的F-16C戰機遭擊落，他在敵方領土上生存了6天。期間，他靠吃螞蟻維生，僅在夜晚移動，並利用短暫的無線電訊號與基地聯繫。最終，他利用煙霧彈標示位置，在塞爾維亞軍隊砲火下獲美軍直升機救出。這段經歷後來被改編為電影《天擊戰線》（Behind Enemy Lines）。

Resistance：面對俘虜的應變之道 若不幸被敵人發現，機師將啟動SERE訓練中的「抵抗」階段。雖然相關細節屬於機密，但根據公開資料，機師會接受武術訓練，學習如何使用小型武器，並遵守「日內瓦公約」的交戰規則。Smith表示，過去在伊朗被俘的美軍機師，正是依靠這些訓練才能應對困境。 SERE訓練的核心概念源於韓戰時期。當時，美國軍人頻繁成為戰俘，處境艱難。為此，前美國總統艾森豪(Dwight David Eisenhower)頒布行政命令，制定軍人行為準則，要求被俘者以一切可能方式進行抵抗，並僅向敵人提供姓名、軍階、出生年月日與兵籍號碼。

Escape：安全回家的最後一步 成功逃脫是SERE訓練的最終目標。美國空軍的紀錄指出，機師會學習如何運用信號彈、無線電等裝備來標示位置，協助救援行動。SERE教官Michael Salvaggio在華盛頓州費爾柴德空軍基地的影片中表示，這些訓練的核心目的是確保機師在被擊落後能夠活著回家。 儘管美軍在訓練和硬體裝備上為機師進行了許多準備，但一旦落入敵後，實際的經驗將遠遠沒有課程訓練時容易。 2003年在伊拉克戰爭中成為戰俘的美軍機師Ronald Young Jr.接受《紐約時報》採訪表示，「戰機被擊落的處境是不可在訓練中複製。你根本無法理解自己正面對甚麼。周圍的人都在獵殺你，想要置你於死地，而你心裡只有一個念頭——活下來」。