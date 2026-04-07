南韓情報指金正恩之女金主愛繼承人身分獲確認

南韓國家情報院（NIS）向國會報告指出，北韓領導人金正恩之女金主愛近期乘搭新型坦克的畫面，並非單純的軍事展示，而是刻意仿效金正恩接班初期的公開形象，目的在於消除外界對「女性繼承人」的疑慮，並加速建構繼任敘事。 《路透社》報道，南韓國情院在4月6日舉行的國會情報委員會閉門全體會議中提出上述評估。執政共同民主黨情報委員會幹事朴善源與在野國民力量黨幹事李成權會後分別出席記者會，說明國情院的報告內容。 措辭轉變透露繼承人地位確立

朴善源指出，此次報告最值得關注的變化，在於國情院對金主愛的定性措辭出現明顯轉變—過去使用「領導人」一詞，此次改以「女性繼承人」表述，並強調現階段已非「繼任準備過程」，而是「繼承人地位確立」。他表示，國情院的評估並非基於間接推斷，而是來自該機構蒐集的「可信情報」。

國情院報告指出，金主愛近期的公開活動集中於國防領域，包括首次公開射擊畫面，以及乘搭坦克畫面，均意在突顯其軍事才能。北韓官媒《朝中社》上月披露，金主愛於3月19日陪同金正恩出席在平壤第60訓練基地舉行的步兵與坦克協同攻擊戰術演習，並在坦克上亮相。此前，官方媒體亦曾公開她在射擊場使用步槍及手槍的畫面。 李成權表示，國情院認為，外界有關金正恩之妹金與正對金主愛受到重視感到不滿的說法並不成立，因為金與正本身並不掌握獨立權力。國情院另指出，金與正重新進入勞動黨政治局，並晉升為黨總務部長，預計將扮演「金正恩心腹」角色，負責督導指示執行及對外發言。