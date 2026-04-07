荷蘭59歲女議員AI執相太過火 因「欺騙選民」被踢出黨

荷蘭鹿特丹市一名59歲的市議員Patricia Reichman因過度使用人工智能（AI）執相，導致其競選宣傳照與真實外貌差距過大，引發社會廣泛爭議。Reichman所屬的「Leefbaar Rotterdam」政黨最終決定開除其黨籍，以平息輿論。

根據荷蘭媒體報道，Reichman在競選宣傳中，透過AI工具大幅修改及美化官方照片，使其外貌看起來比實際年齡年輕約30歲。引發選民不滿，部分網友直言照片與真人「判若兩人」，甚至形容其為「詐騙」。媒體更指Reichman在改圖後，幾乎可以被認定「全球最年輕的59歲女性」。