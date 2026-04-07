荷蘭59歲女議員AI執相太過火 因「欺騙選民」被踢出黨

荷蘭鹿特丹市一名59歲的市議員Patricia Reichman因過度使用人工智能（AI）執相，導致其競選宣傳照與真實外貌差距過大，引發社會廣泛爭議。Reichman所屬的「Leefbaar Rotterdam」政黨最終決定開除其黨籍，以平息輿論。
根據荷蘭媒體報道，Reichman在競選宣傳中，透過AI工具大幅修改及美化官方照片，使其外貌看起來比實際年齡年輕約30歲。引發選民不滿，部分網友直言照片與真人「判若兩人」，甚至形容其為「詐騙」。媒體更指Reichman在改圖後，幾乎可以被認定「全球最年輕的59歲女性」。
「常被認錯為兒子女朋友」
事件曝光後，Reichman並未承認過度修圖的指控。她辯解稱，照片只是因為解析度過低，才使用線上工具提升畫質，並強調照片中的人確實是她本人，只是因為服用藥物導致外貌略有改變。她甚至表示，自己常被誤認為是兒子的女朋友。然而，隨著改圖前後對比照在網路上廣泛流傳，輿論壓力不斷增加。
面對外界批評，「Leefbaar Rotterdam」政黨承認Reichman的照片確實經過加工，並要求她主動辭去公職，但遭到拒絕。最終，該黨決定將其開除，以挽回政黨聲譽。這一事件也引發了社會對AI技術在政治宣傳中應用界限的激烈討論，專家呼籲應審慎使用科技，避免破壞選舉的公正性與誠信原則。
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