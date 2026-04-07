烏克蘭預告下年製新防空系統取代「愛國者」

隨著美伊戰事白熱化，烏克蘭方面擔憂未來恐再難取得美國的愛國者導彈支援，國防工業Fire Point公司高層透露，烏克蘭計劃2027年推出新的防空系統取代「愛國者」，就在「不久的將來」，烏國飛彈射程也能涵蓋莫斯科。

《路透社》報導，烏克蘭新型Flamingo FP-5 巡航導彈的製造商Fire Point的聯合創辦人Denys Shtilierman透露，他們正在和歐洲公司商討，計劃在2027年推出新的防空系統，成本減低到100萬美元以下，待政府批准一間中東企業集團的25億美元投資，就可以投入生產。該公司也正針對雷達、導彈目標搜索與通信系統方面尋求合作。