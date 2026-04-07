烏克蘭預告下年製新防空系統取代「愛國者」

隨著美伊戰事白熱化，烏克蘭方面擔憂未來恐再難取得美國的愛國者導彈支援，國防工業Fire Point公司高層透露，烏克蘭計劃2027年推出新的防空系統取代「愛國者」，就在「不久的將來」，烏國飛彈射程也能涵蓋莫斯科。
《路透社》報導，烏克蘭新型Flamingo FP-5 巡航導彈的製造商Fire Point的聯合創辦人Denys Shtilierman透露，他們正在和歐洲公司商討，計劃在2027年推出新的防空系統，成本減低到100萬美元以下，待政府批准一間中東企業集團的25億美元投資，就可以投入生產。該公司也正針對雷達、導彈目標搜索與通信系統方面尋求合作。
愛國者導彈系統每枚飛彈上百萬美元
烏克蘭與其他西方盟國目前常用的愛國者導彈系統，為洛馬公司、雷神公司製造，但因波斯灣地區大規模設置愛國者飛彈應對伊朗襲擊，供應量出現短缺，而防空系統每次要使用2枚到3枚防空飛彈，每枚飛彈成本要價上百萬美元。
而由Fire Point公司製造的Flamingo FP-5 ，在近幾個月來用於攻擊俄羅斯軍事設施及武器工廠，Shtilierman說，在「不久的將來」，射程約300公里的FP-7飛彈將進行首次軍事部署，該款飛彈類似於洛馬公司的ATACMS短程彈道系統，之後還會有更大的FP-9飛彈可以攜帶800公斤重的彈頭進入測試階段，射程達850公里，莫斯科都可囊括在烏克蘭彈道飛彈的射程範圍，這將對俄羅斯市民及高層人士「帶來思想上的衝擊」。
報導引述挪威國防大學學院高級研究員Fabian Hoffmann說法，現在俄羅斯的防空系統已因烏克蘭攻擊而削弱，即便俄羅斯曾擊落ATACMS，若烏克蘭更大規模的使用彈道飛彈，可能讓俄羅斯防空系統難以負荷。就算每個導彈的殺傷力不如愛國者導彈，這類低成本防空系統也可能會受到各國青睞。
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