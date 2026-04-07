日本YouTuber「Zepa」猝死終年26歲　家屬無公開死因

擁有逾60萬粉絲的日本網紅Zepa在昨天（4月6日）驚傳猝死，終年26歲，消息一出震撼日本娛樂圈，家屬也證實這個不幸消息。
家屬透過她的帳號發布訃聞並致歉，表示這個消息來得極其突然，對長久以來支持與疼愛的粉絲表達由衷感謝。家屬同時說明告別儀式已低調完成，基於隱私目前不公開確切離世原因，盼外界給予空間與理解。
消息傳出後，Zepa的社交平台湧入大量留言悼念與追思，許多網友難以接受她的離去，直言前幾天才見到她更新近況，轉變之快令人震驚與不捨。有人回憶她過往與粉絲經常互動，內容真誠而幽默，留下深刻印象。
性格幽默真誠
回顧她的最後一則貼文在3月底，當時她提到酒精上癮者的平均壽命約50歲，並以自嘲口吻說是否已走完人生的一半。她亦提起家中長輩常她勸少飲酒，卻笑說喝得最多酒的爺爺仍活到80歲。
她的好友Mignon也發聲致意，表示難以承受摯友未多作交代便先行離開的事實。Mignon懷念她平日體貼細膩，遺憾未能讓她多些依靠，最後祝願好友安息，盼他日再見。
Zepa以分享日常與真誠互動累積龐大關注，噩耗在網路社群引發廣泛議論與惋惜。家屬目前未有進一步說明，後續若有更新將再行通知。
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