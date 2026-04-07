日本YouTuber「Zepa」猝死終年26歲　家屬無公開死因

Zepa被證實驟逝，得年26歲。（圖／翻攝自X）

擁有逾60萬粉絲的日本網紅Zepa在昨天（4月6日）驚傳猝死，終年26歲，消息一出震撼日本娛樂圈，家屬也證實這個不幸消息。

家屬透過她的帳號發布訃聞並致歉，表示這個消息來得極其突然，對長久以來支持與疼愛的粉絲表達由衷感謝。家屬同時說明告別儀式已低調完成，基於隱私目前不公開確切離世原因，盼外界給予空間與理解。

消息傳出後，Zepa的社交平台湧入大量留言悼念與追思，許多網友難以接受她的離去，直言前幾天才見到她更新近況，轉變之快令人震驚與不捨。有人回憶她過往與粉絲經常互動，內容真誠而幽默，留下深刻印象。