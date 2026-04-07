最細QR Code比頭髮更幼 　奧地利科學家創健力士世界紀錄

奧地利維也納工業大學（TU Wien）的研究人員創下了一項令人驚嘆的健力士世界紀錄，他們製造出一個比人類髮絲還要纖細的超微型QR Code（二維碼），展現了當代科技在微觀層面的驚人進步。
面積僅1.977平方微米
這項創舉的核心技術是利用聚焦離子束切割一層極薄的氮化鉻（Chromium Nitride）薄膜，最終製作出面積僅1.977平方微米的QR Code。這個大小甚至比一根人類頭髮的寬度還要小。根據《健力士世界紀錄》（Guinness World Records）官方的說明，這個QR Code的誕生不僅刷新了微型化技術的標準，也為未來的數據儲存、安全技術以及材料科學創新開啟了全新篇章。
健力士世界紀錄官方發文表示：「該QR Code是透過聚焦離子束技術，切割氮化鉻薄膜製成，面積僅有1.977平方微米。」這項技術的成功應用，證明了現代製造技術能夠在微觀層面實現極高的精準度。
這項研究成果也彰顯了納米技術的快速發展，展示了其在未來潛在應用上的無限可能性。隨著科技不斷進步，此類超精密結構的製造技術或將在數據加密、資訊傳遞以及高性能材料的研發領域發揮重要作用。
目前，這項突破性的研究已引起全球科技界的廣泛關注，並為相關領域的後續研究奠定了重要基礎。
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