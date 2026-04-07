最細QR Code比頭髮更幼 　奧地利科學家創健力士世界紀錄

奧地利維也納工業大學（TU Wien）的研究人員創下了一項令人驚嘆的健力士世界紀錄，他們製造出一個比人類髮絲還要纖細的超微型QR Code（二維碼），展現了當代科技在微觀層面的驚人進步。

面積僅1.977平方微米

這項創舉的核心技術是利用聚焦離子束切割一層極薄的氮化鉻（Chromium Nitride）薄膜，最終製作出面積僅1.977平方微米的QR Code。這個大小甚至比一根人類頭髮的寬度還要小。根據《健力士世界紀錄》（Guinness World Records）官方的說明，這個QR Code的誕生不僅刷新了微型化技術的標準，也為未來的數據儲存、安全技術以及材料科學創新開啟了全新篇章。