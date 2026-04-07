伊朗局勢｜伊朗供電網具防禦優勢 能源專家：炸電廠打不垮伊軍 只是平民受苦

美國總統特朗普下最後通牒，要求伊朗在美東時間7日晚重開霍爾木茲海峽，否則將摧毀伊朗的電廠等基建設施。但專家分析，伊朗電網比較分散，要完全切斷伊朗軍隊的供電是非常困難，大停電下，只有平民受害。 特朗普6日在白宮記者會重申他的最後通牒，要求伊朗在美東時間7日晚上8時(本港時間8日早上8時)前重開霍爾木茲海峽，否則將轟炸伊朗電廠等基建設施。他警告：「(伊朗)整個國家會在一個晚上被摧毀，而那晚可能就是明晚(7日晚)。」

特朗普說：「憑藉我們軍隊的實力，可在明晚(7日晚)12時前摧毀伊朗的每座橋梁、讓所有發電廠停運、燃燒、爆炸，永遠無法再用。我的意思是若我們想的話，到明晚(7日晚)12時會是徹底毀滅，這一切都可在4小時內完成。」 《華爾街日報》引述美國弗吉尼亞州喬治梅森大學(George Mason University)能源策略師兼高級客座研究員Umud Shokri分析指，伊朗電力系統的地理分布廣、發電來源多元化以及相互連接的設計，讓國家一定程度上能忍受局部中斷供電。 伊朗電網幾乎完全依賴化石燃料，約由150座發電廠構成，這些電廠多數以天然氣發電。但伊朗最大的15至20座電廠，發電量加起來不超過全國總發電量的15%。

Shokri指出，若伊朗這些電廠遭到攻擊，可以肯定會在全國引發輪流停電，大型城市的用電需求將被優先保障，醫院及供水系統等關鍵服務可依靠備用的柴油發電機運作，但無法長期維持。

可能成為美軍攻擊目標的包括：德黑蘭的Damavand及Rudeshur電廠、里海沿岸城市內卡(Neka)的Shahid Salimi電廠、伊斯法罕的Shahid Montazeri電廠，以及霍爾木茲海峽戰略港市阿巴斯(Bandar Abbas)及波斯灣沿岸的電廠。 他指出，摧毀大型電廠需龐大轟炸行動，伊朗的電網仍能透過重新分配電力來減輕損失，許多軍事設施也擁有備用發電機或替代供電系統。

Shokri指：「理論上是可以鎖定為軍事設施供電的特定變電站或輸電線路，但實際上要在不影響民用能源供應情況下單獨攻擊軍事目標卻非常困難，原因在於這套(供電)系統通常是軍民共用同一基建設施。」 歐盟高層警告，若特朗普因伊朗未重開霍爾木茲海峽而轟炸發電廠及橋梁，會構成戰爭罪行。 面對特朗普的最後通牒，伊朗青年體育部副部長拉希米(Alireza Rahimi)在社交平台X發文，號召年輕人在全國各地發電廠周圍組成人牆保護。拉希米寫道：「我邀請所有青年、文化藝術人士、運動員及冠軍好手們，共同參與『守護光明的明天，伊朗青年人鏈』全國運動。」

他寫道：「明天，周二(7日)下午2時，在全國各地發電廠旁，無論信仰或立場，我們將手牽手宣告：攻擊公共基建設施是戰爭罪行。」