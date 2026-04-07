伊朗局勢｜美以夜襲伊朗機場火光熊熊　連環轟炸多市最少15死(有片)

美國總統特朗普周一向伊朗下最後通牒，將達成協議重開霍爾木茲海峽的限期定於美國周二(7日)晚8時(香港周三早上8時)，並揚言若未能達成協議，可於一夜之間摧毀整個伊朗，轟炸所有大橋和發電廠。通牒限期前夕，美國和以色列周一徹夜向伊朗發動猛烈攻擊，包括首都德黑蘭、南部沿海城市和多個機場等被輪番轟炸，造成最少15人喪生。以色列向伊朗民眾發出警告，遠離火車鐵路，運輸網絡恐成下一波襲擊目標。伊朗警告，若美以持續攻擊，將發動毀滅性的報復。
伊朗局勢｜美以周一空襲次數為過去10天最多一天
當地傳媒稱，德黑蘭聽到3響爆炸聲，該市的梅赫拉巴德國際機場冒出熊熊火光。卡塔爾《半島電視台》稱，德黑蘭以東的帕爾迪斯(Pardis)有建築物遇襲，瓦礫下發現6具遺體；德黑蘭省西部的沙里亞爾(Shahriar)一個住宅區，有9人死於以色列空襲。伊朗人權新聞社Human Rights Activists News Agency(HRANA)稱，周一(6日)最少49名平民死亡、58傷，於周一24小時內的攻擊頻率是過去10天中最密集的。周一受襲的包括位於德黑蘭著名學府謝里夫理工大學(Sharif University)、西南部波斯灣沿海城市阿薩盧耶的石油化工廠。以色列國防部稱，已轟炸了伊朗3個石油化工廠園區。HRANA表示，自2月底開戰以來，伊朗有逾3,500人死亡，當中包括最少1,665名平民。
BREAKING: As a result of Israeli airstrikes at Mehrabad International Airport in Tehran, tens of passenger aircraft are on fire as they are being bombed. While they are freely bombing passenger aircraft in Iran, their own aircraft have been sheltered by Greece, Cyprus, and many… pic.twitter.com/v8Q3aUTIeg— Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) April 7, 2026