伊朗局勢｜美以夜襲伊朗機場火光熊熊　連環轟炸多市最少15死(有片)

美國總統特朗普周一向伊朗下最後通牒，將達成協議重開霍爾木茲海峽的限期定於美國周二(7日)晚8時(香港周三早上8時)，並揚言若未能達成協議，可於一夜之間摧毀整個伊朗，轟炸所有大橋和發電廠。通牒限期前夕，美國和以色列周一徹夜向伊朗發動猛烈攻擊，包括首都德黑蘭、南部沿海城市和多個機場等被輪番轟炸，造成最少15人喪生。以色列向伊朗民眾發出警告，遠離火車鐵路，運輸網絡恐成下一波襲擊目標。伊朗警告，若美以持續攻擊，將發動毀滅性的報復。

伊朗局勢｜美以周一空襲次數為過去10天最多一天

當地傳媒稱，德黑蘭聽到3響爆炸聲，該市的梅赫拉巴德國際機場冒出熊熊火光。卡塔爾《半島電視台》稱，德黑蘭以東的帕爾迪斯(Pardis)有建築物遇襲，瓦礫下發現6具遺體；德黑蘭省西部的沙里亞爾(Shahriar)一個住宅區，有9人死於以色列空襲。伊朗人權新聞社Human Rights Activists News Agency(HRANA)稱，周一(6日)最少49名平民死亡、58傷，於周一24小時內的攻擊頻率是過去10天中最密集的。周一受襲的包括位於德黑蘭著名學府謝里夫理工大學(Sharif University)、西南部波斯灣沿海城市阿薩盧耶的石油化工廠。以色列國防部稱，已轟炸了伊朗3個石油化工廠園區。HRANA表示，自2月底開戰以來，伊朗有逾3,500人死亡，當中包括最少1,665名平民。