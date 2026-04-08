印尼雅加達機場天花板破裂　雨水灌入候機室如瀑布（有片）

印尼雅加達蘇卡諾—哈達國際機場第3航廈一處天花板破裂，雨水如瀑布般灌入候機室

根據《海峽時報》 （The Straits Times），負責機場管理的國有企業「PT Angkasa Pura Indonesia」蘇卡諾—哈達機場通訊暨法務助理副主管Yudistiawan表示，機場工作人員在事發後迅速善後，確保航班服務不受影響，目前現場已恢復正常，未造成任何傷亡。

印尼雅加達主要國際機場「蘇卡諾—哈達國際機場」（Soekarno-Hatta International Airport），4月6日下午發生天花板因連日暴雨導致「崩塌」事故，大量積水傾瀉而下，如瀑布般灌入候機室。現場旅客驚慌四散、攜帶隨身行李走避，過程約5分鐘。

印尼國家通訊社《安塔拉》（Antara）引述一名親歷事故的旅客稱，事發在下午1時40分左右的機場T3。社交平台上流傳影片顯示，天花板起初僅有雨水滲漏，隨後多塊板材相繼脫落，大水傾瀉而下倒在旅客候機區，人群隨即向四周疏散。

當局稱飛機升降未受影響

Yudistiawan證實，機場所有設施均維持正常運作，包括跑道、滑行道及停機坪，均未出現積水或影響飛機升降的情況。

《安塔拉》報道，當日稍早已有數班預定降落該機場的航班，因持續暴雨及風向變化而轉降其他機場。