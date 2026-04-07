破人類半世紀最遠飛行紀錄！阿提密斯2號載人繞月飛行創歷史(有片)

深色位置是月球面向地球的一面，最左邊的是月背。(美聯社)

美國「阿提密斯2號」(Artemis II)載人繞月飛行任務成功，打破1970年「阿波羅13號」探月任務所創下的人類距離地球最遠飛行紀錄。任務完成後，太空人與美國總統特朗普隔空通話，祝賀此歷史性的成就。

阿提密斯2號任務的4名太空人，乘坐「獵戶座」(Orion)太空船，於美東時間周一下午約2時、本港時間周二凌晨2時展開繞月飛行。出發前團隊聆聽了一段預錄訊息，內容來自曾於冷戰時期參與阿波羅8號及阿波羅13號任務的太空人洛弗爾，生前預錄的訊息，他於去年8月離世。洛弗爾在訊息中表示︰「歡迎來到我的老地方。這是歷史性一天，我知道你們會非常忙碌，但別忘了欣賞風景。祝你們好運，一路順風，來自地球上的所有祝福。」