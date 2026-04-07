破人類半世紀最遠飛行紀錄！阿提米絲2號載人繞月飛行創歷史(有片)

美國「阿提米絲2號」(Artemis II)載人繞月飛行任務成功，打破1970年「阿波羅13號」探月任務所創下的人類距離地球最遠飛行紀錄。任務完成後，太空人與美國總統特朗普隔空通話，祝賀此歷史性的成就。
阿提米絲2號任務的4名太空人，乘坐「獵戶座」(Orion)太空船，於美東時間周一下午約2時、本港時間周二凌晨2時展開繞月飛行。出發前團隊聆聽了一段預錄訊息，內容來自曾於冷戰時期參與阿波羅8號及阿波羅13號任務的太空人洛弗爾，生前預錄的訊息，他於去年8月離世。洛弗爾在訊息中表示︰「歡迎來到我的老地方。這是歷史性一天，我知道你們會非常忙碌，但別忘了欣賞風景。祝你們好運，一路順風，來自地球上的所有祝福。」
飛越40萬公里 背向地球短暫失聯
太空船啟程約5小時後，飛行距離突破40.5萬公里，比阿波羅13號當年的最遠紀錄再多約6600公里。當太空船進入月球背面時，因失去視距，與地球的通訊一度中斷約40分鐘。女太空人科赫其後形容，重新聽見來自地球的聲音令人十分振奮。
在繞月飛行的最後階段，太空船一度與月球及太陽排成一直線，維持約53分鐘，太空人親身經歷罕見的超級日蝕景象。阿提米絲2號指揮官懷斯曼形容，眼前畫面壯觀得難以用言語形容，即使凝視許久，大腦仍難以理解所見景象。
為兩個隕石坑命名
飛行途中，太空人提議為月球上兩個隕石坑命名，其中一個以太空船的暱稱「誠信號」(Integrity)為名，另一個則命名為「卡羅爾」(Carroll)，以紀念任務指揮官懷斯曼已故妻子。這一刻透過直播傳送，四名太空人在鏡頭前互相擁抱，任務控制中心亦為此短暫默哀。加拿大太空人漢森表示，希望這次命名能成為月球上的一個亮點，讓這段情感被永遠記住。相關命名建議將由美國太空總署正式提交國際天文學聯合會審議。
完成繞月飛行後，特朗普與太空人通話，讚揚他們創造歷史，令全美感到驕傲。獵戶座太空船隨即返航，預計約4天後抵達地球。