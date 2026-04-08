加拿大懸崖出現「甲蟲車」　疑大學生惡作劇惹市長不滿

加拿大卑詩省蘇夸密許市（Squamish, British Columbia）近日出現一場引發爭議的惡作劇，一輛紅色甲蟲車的車殼被懸掛在99號公路（Highway 99）旁的懸崖上。當地政府和相關單位已呼籲民眾遠離該地區，並著手處理此事件。
根據卑詩省環境部門發布的聲明，當局已要求加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）及國家公園巡邏員調查，並預計在本週內移除該車殼。該部門表示，懷疑是由卑詩大學（University of British Columbia）工程系學生所為，因車頂上印有一個醒目的「E」字，與該校學生過往的惡作劇傳統一致。
疑工程系學生擺放車殼
這並非首次發生類似事件。2009年，另一輛甲蟲車曾在溫哥華的鐵工人紀念大橋（Iron Workers Memorial Bridge）上因懸掛失敗而墜落，當時有5名學生因此被捕。
蘇夸密許市長Armand Hurford對此事件表達了不滿。他指出，懸掛金龜車的地點位於史塔瓦瑪斯酋長岩（Stawamus Chief rock formation）附近，這是一個對蘇夸密許原住民族（Squamish Nation）具有深厚文化意義的神聖地區，也是登山健行愛好者的熱門景點。「這可能被認為是無害的惡作劇，但卻對我們的社區造成了影響。」赫福德強調，「這是一片值得尊重的土地，而這次的行為顯然缺乏應有的尊重。」
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