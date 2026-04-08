加拿大懸崖出現「甲蟲車」　疑大學生惡作劇惹市長不滿

加拿大卑詩省蘇夸密許市（Squamish, British Columbia）近日出現一場引發爭議的惡作劇，一輛紅色甲蟲車的車殼被懸掛在99號公路（Highway 99）旁的懸崖上。當地政府和相關單位已呼籲民眾遠離該地區，並著手處理此事件。

根據卑詩省環境部門發布的聲明，當局已要求加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）及國家公園巡邏員調查，並預計在本週內移除該車殼。該部門表示，懷疑是由卑詩大學（University of British Columbia）工程系學生所為，因車頂上印有一個醒目的「E」字，與該校學生過往的惡作劇傳統一致。