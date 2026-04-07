伊朗局勢｜特朗普揚言一夜炸毀伊朗 限期香港時間周三早上8時屆滿 最近數周屢發通牒屢次押後

美國總統特朗普周一在白宮召開記者會，重申給予伊朗達成協議包括重開霍爾木茲海峽的限期，將會是美國東岸時間周二(7日)晚8時，即香港時間周三(8日)早上8時。他指可一夜間摧毀整個伊朗，並揚言可在限期屆滿後4小時內，完成炸毀伊朗所有橋樑、所有發電廠的行動。炸民用基建設施可被視為干犯戰爭罪行，特朗普對記者有關提問未有回應，並聲稱伊朗人民想美國「繼續轟炸」。特朗普周二早上在社交網貼文加強威脅，稱「今晚(周二晚)整個文明將滅亡，永遠無法復活。我不希望那種事發生，但它很可能會發生。不過，現在我們已經有了完全且徹底的政權改變……」

限期臨近，路透社引述伊朗政府高層消息人士稱，伊朗已拒絕美國的停火建議，堅持任何日後協議應保留伊朗控制霍爾木茲海峽的權利。美國會否大規模轟炸伊朗難以預料，特朗普一向不按牌理出牌，最近幾個星期他曾數度向伊朗發最後通牒，也屢次「改期」，但有指他這次首度具體指出在通牒限期屆滿4小時內炸毀伊朗。

根據英國廣播公司(BBC)，以下是特朗普開戰以來的通牒時序： 第1次限期：3月21日，特朗普稱若伊朗不在48小時內重開霍爾木茲海峽，將攻擊和摧毀發電廠，由最大那座開始。 第2次限期：2天後，特朗普指美伊有「非常好和富有成效」的對話，押後空襲能源設施5天。 第3次限期：3月27日，特朗普再押後攻擊能源設施，稱應伊朗政府要求，推遲10天。新限期為4月6日。 48小時警告：在上周五(4月3日)，特朗普警告伊朗，距離他摧毀一切只剩下48小時。

最近一次威脅：在周日(5日)的社交網貼文中，特朗普重申有關威脅，稱「周二(7日)將是發電廠日和橋樑日」，之後再貼文指「星期二，東岸時間晚上8時」。