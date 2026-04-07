伊朗局勢｜特朗普：一個文明將毀滅永不翻身　伊朗：不再克制攻擊波斯灣國家基建

隨著美國總統特朗普給予伊朗重開霍爾木茲海峽的最後通牒限期臨近，美以伊戰爭持續升級。特朗普將最新「死線」設在美國東岸時間周二晚8時(香港周三早上8時)，他在美國時間周二早上於社交網貼文加強威脅，暗示會毀滅伊朗，稱「今晚一個文明將徹底毀滅，永世不得翻身。我不希望這種情況發生，但它很可能發生」。他補充指，「不過，現在我們有一個完全且徹底改變的政權，較以前不同、更聰明，由少些激進思想主導，或者會有革命性的美好事情發生。誰知道，我們今晚將見證這一切……」

伊朗則表示，將對美國波斯灣盟友的基礎設施進行報復，一旦斷電斷水，這些國家的沙漠城市將無法居住。伊朗革命衛隊最新聲明表示，他們一直相當克制，慎選美國及其區內盟友的目標報復，但若美國越過紅線，「我們的反擊將超越中東」，會攻擊美國和其夥伴的基建，破壞區內未來幾年的石油和天然氣供應。

伊朗局勢｜哈爾克島傳爆炸聲 以色列攻擊伊朗鐵路

美國的限期臨近，戰況轉趨激烈。負責將伊朗內陸石油輸出到國外的哈爾克島周二傳出爆炸聲，美方承認攻擊島上軍事目標，這是美國第二次空襲該島。伊朗各地周二有鐵路大橋、行車大橋、石油化工廠和數個機場遭到攻擊。以色列承認周二凌晨對伊朗各地展開空襲行動，並於周二早上警告伊朗民眾勿乘搭火車和遠離鐵路，直至當天午夜。伊朗稱，單是其中一個省最少18人死亡