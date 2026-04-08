阿提密斯2號拍下地球　網民驚見地球比54年前「變暗淡」

阿提密斯2號(Artemis II)目前正在進行繞月計畫任務，是50多年以來首次進行載人繞月飛行，美國國家航空暨太空總署(NASA)4日也公布了太空人從太空拍下的地球美照，並將其與1972年阿波羅17號(Apollo 17)拍下的地球相比，不過，不少網民都驚呼地球較50多年前，似乎變得暗淡。

NASA於4日在社交平台X發文表示，「過去54年裡，我們取得了長足的進步，但有一件事始終未變：從太空看，我們的家園美極了！」接著將阿提密斯2號從太空拍下的地球，與1972年阿波羅17號拍下的地球放在一起，照片隨即吸引近50萬人按讚超過1,860萬人次瀏覽。不過，相片隨即引發網疑問：「不知道是照片品質還是空氣品質的關係，現在看起來好暗淡」、「為甚麼1972年的那張看起來比較漂亮」、「是相機品質問題，還是氣候變遷造成的？」、「我們到底做錯了什麼？地球看起來變得沒那麼有生命力了」。