遊戲《雙截龍》及熱血系列開發者岸本良久離世　終年64歲

綜合報道，岸本良久於1980年代初期進入Data East展開遊戲開發生涯，參與多款早期街機作品製作。隨後他轉投Technōs Japan，並在該公司迎來創作高峰，推出多款影響深遠的熱血系列。1986年推出的《熱血硬派》以近身格鬥與獨特世界觀引發關注；翌年問世的《雙截龍》更進一步加入雙人合作與武器拾取系統，大幅提升遊戲的寫實性與可玩性，為動作遊戲樹立全新標準。1988年，多款遊戲移植到任天堂FC紅白機上，同樣獲得成功。他一手打造的「熱血」系列也持續延伸，推出《熱血高校閃避球》、《熱血行進曲》與《熱血時代劇》等多部作品，陪伴無數玩家成長，成為跨世代的共同回憶。

首創引入「 Z 軸」概念突破平面移動框架

在遊戲設計上，岸本良久突破當時動作遊戲僅限平面移動的框架，首創引入「Z軸」概念，使玩家能在畫面中自由進退，提升戰鬥的臨場感與策略性。岸本良久的創新設計，啟發後續多款經典作品，包括《街頭快打》與《怒之鐵拳》等橫向捲軸動作遊戲，對全球遊戲產業影響深遠。隨著岸本良久辭世，遊戲界痛失一位開創性人物，但他所奠定的玩法與精神，仍將持續影響後世，成為電子遊戲發展史上不可磨滅的一頁。