「瘦瘦針」存隱藏副作用？　專家警告：離婚率或激增2倍

「瘦瘦針」被許多人視為輕鬆減肥神物，但瑞典哥德堡大學(University of Gothenburg)一項最新研究顯示，這段「減肥之旅」也可能為親密關係帶來預想不到的震盪，研究指出，經歷快速減肥的人群，其離婚可能性幾乎是普通人的兩倍，專家警告，隨著Ozempic等瘦瘦針的興起，這種趨勢可能進一步加劇。
綜合報道，這項研究追蹤12,531名已婚人士，結果發現在接受胃束帶手術(Gastric Banding)後的6年內，離婚率達14.4%體重穩定的廣泛人群中，同期的離婚比例僅為8.2%。研究顯示，大幅度的體重減輕往往會徹底改變個體看待一段感情的方式。領導此項研究的Per-Arne Svensson教授指出，隨著Ozempic等瘦瘦針的興起，這種趨勢可能進一步加劇。「這類藥物產生的機制與減肥手術非常相似，都會引發劇烈的生活型態轉變。」
教授：轉變或賦予擺脫不健康關係的勇氣與信心
教授分析，開始減肥之旅的人通常會經歷多重的生活變化，包括變得更善於社交、追求更積極健康的生活節奏。研究人員強調，並非減肥本身導致了健康婚姻的破裂，真正的壓力源於「步調不一致」。當其中一方努力改變作息、過上健康生活，而另一方卻未能跟上腳步或拒絕改變時，關係中就會產生嚴重的緊張感。教授補充，對於那些減肥成功、自我感覺更好的人來說，這種轉變有時反而賦予了他們「擺脫一段本就不健康關係」的勇氣與信心。