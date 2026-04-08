「瘦瘦針」存隱藏副作用？　專家警告：離婚率或激增2倍

「瘦瘦針」被許多人視為輕鬆減肥神物，但瑞典哥德堡大學(University of Gothenburg)一項最新研究顯示，這段「減肥之旅」也可能為親密關係帶來預想不到的震盪，研究指出，經歷快速減肥的人群，其離婚可能性幾乎是普通人的兩倍，專家警告，隨著Ozempic等瘦瘦針的興起，這種趨勢可能進一步加劇。

綜合報道，這項研究追蹤12,531名已婚人士，結果發現在接受胃束帶手術(Gastric Banding)後的6年內，離婚率達14.4%體重穩定的廣泛人群中，同期的離婚比例僅為8.2%。研究顯示，大幅度的體重減輕往往會徹底改變個體看待一段感情的方式。領導此項研究的Per-Arne Svensson教授指出，隨著Ozempic等瘦瘦針的興起，這種趨勢可能進一步加劇。「這類藥物產生的機制與減肥手術非常相似，都會引發劇烈的生活型態轉變。」