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國際
出版：2026-Apr-08 12:08
更新：2026-Apr-08 12:08

分辨北韓黑客「奇招」？ 面試官要求辱金正恩即斷線(有片)

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近日社交平台X流傳一段82秒的遠端面試影片，有企業在面試一名自稱來自日本的IT人員時，要求對方辱罵北韓領袖金正恩以測試對方是否北韓黑客偽裝，對方表現得猶豫支吾其詞，最後選擇斷線

近日社交平台X流傳一段82秒的遠端面試影片，有企業在面試一名自稱來自日本的IT人員時，要求對方辱罵北韓領袖金正恩以測試對方是否北韓黑客偽裝，對方表現得猶豫支吾其詞，最後選擇斷線

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北韓黑客攻擊手法不斷進化，去年有網絡安全公司發現，北韓黑客由直接入侵手法，改為更具滲透力的網絡欺詐手段，如透過偽造身份及提交虛假求職資料，從而加入目標企業工作，其中更劍指網絡安全等高風險職位，務求滲透企業內部系統。近日社交平台X流傳一段82秒的遠端面試影片，有企業在面試一名自稱來自日本的IT人員時，要求對方辱罵北韓領袖金正恩以測試對方是否北韓黑客偽裝，對方表現得猶豫支吾其詞，最後選擇斷線。

近日社交平台X流傳一段82秒的遠端面試影片，有企業在面試一名自稱來自日本的IT人員時，要求對方辱罵北韓領袖金正恩以測試對方是否北韓黑客偽裝，對方表現得猶豫支吾其詞，最後選擇斷線 近日社交平台X流傳一段82秒的遠端面試影片，有企業在面試一名自稱來自日本的IT人員時，要求對方辱罵北韓領袖金正恩以測試對方是否北韓黑客偽裝，對方表現得猶豫支吾其詞，最後選擇斷線 近日社交平台X流傳一段82秒的遠端面試影片，有企業在面試一名自稱來自日本的IT人員時，要求對方辱罵北韓領袖金正恩以測試對方是否北韓黑客偽裝，對方表現得猶豫支吾其詞，最後選擇斷線 近日社交平台X流傳一段82秒的遠端面試影片，有企業在面試一名自稱來自日本的IT人員時，要求對方辱罵北韓領袖金正恩以測試對方是否北韓黑客偽裝，對方表現得猶豫支吾其詞，最後選擇斷線 朝鮮半島，金正恩正式將南韓定為「頭號敵國」，批美國在全球肆意侵略。(朝中社) 北韓領袖金正恩與女兒金主愛視察軍工廠，並試射手槍。(路透社) 金正恩牽著金主愛的手一同觀看演出。（路透社）

自稱來自日本東京

影片顯示，這名自稱來自日本東京目黑區的求職者Taro Aikuchi正接受面試官面試，二人以英文溝通，面試官稱為了要分辦他是否由北韓人偽裝，要求對方進行測試，說出「金正恩是又胖又醜的豬」時，該名男子在聽到要求後即面露難色，開始表現得扮聽不明白、支吾其詞，面試官再次提出要求後，對方隨即斷線，面試官稱「他真的不想說」。據報該求職者及後迅速更改了Telegram帳號、刪除所有聊天紀錄並封鎖了面試官。發布影片的網民笑稱：「這個方法還挺有效的」，指為絕佳的「北韓黑客過濾器」。在北韓，侮辱最高領導人屬重罪，可能面臨死刑。

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假工程師應徵滲透

根據美國司法部與區塊鏈分析機構調查，北韓人員經常偽裝成來自日本或美國等地的遠端開發者，並透過LinkedIn或Upwork等平台大量應徵區塊鏈相關職位。一旦「假工程師」混入企業內部，便能接觸到公司的核心程式碼，進而伺機竊取錢包私鑰或敏感資料，為北韓帶來數億美元的收入。

Chainalysis區塊鏈分析公司指出，北韓黑客去年竊取約20.2億美元的加密貨幣，年增51%，佔全球加密竊取總額的六成以上。自追蹤以來北韓黑客累計竊取總額已突破67.5億美元。

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