女星不適召白車救命　慘遭救護員除褲性侵拍照(有片)

泰國演藝圈近日爆發一起震驚社會的性侵案件。30歲泰國混血女星兼模特兒Christine Gulasatree Michalsky日前透過社交平台Instagram(IG)揭露，她因身體不適召喚救護車，竟然在自己家中被男救護員性侵及猥褻，甚至被拍下裸照。事件引發泰國社會公憤，警方已迅速將涉案男救護員拘捕。
綜合報道，根據Christine憶述，事發於上周二(3月31日)凌晨2時許，Christine因過敏服用抗組織胺藥物產生嚴重副作用，導致呼吸困難，緊急傳訊朋友協助救援，其友人隨即聯絡救援服務部門、警方及醫院，前往Christine住所救助。當時一名男性救護員隨同大樓保安員先抵達她的住處，儘管保安員一度催促救護員盡快將她送落樓等候救護車，該救護員卻以各種理由推托。隨後抵達的警方因大廈保安系統無法進入，保安員只能落樓接警員。
สรุปกู้ภัยที่ลวนลาม #คริสตินกุลสตรี ไม่ได้ทำงานเป็นกู้ภัยแล้ว เป็นอดีตกู้ภัย แต่อาสาไปช่วยแล้วเนียนล่วงละเมิดผู้หญิง— L O L A (@lolitascak3) April 1, 2026
- วันที่เกิดเหตุ 31 มีนาคม ตีสาม
- คุณคริสตินแพนิค ภูมิแพ้กำเริบ กินยา หายใจไม่ออก ร่างกายขยับไม่ได้ แต่มีสติ
- เพื่อนโทรเรียกกู้ภัย ตร รพให้มารับที่คอนโด
-… pic.twitter.com/2vtKe8VKoR
保安落樓接警員 留下救護員及受害人獨處
詎料這段短暫的空檔卻變成Christine的惡夢。當時Christine受藥效影響無法動彈，該救護員竟強行脫去她的上衣與長褲進行性侵與猥褻，過程中甚至拿出手機拍照。Christine強調，儘管四肢無力，但她意識清醒，同時擔心受到對方進一步攻擊或有生命危險。直至電梯響聲傳來，保安帶著警員來到Christine住所，該救護員亦匆匆幫她套上衣服，佯裝正在急救，甚至謊稱她已陷入昏迷。Christine翌日到警局報案，接受4小時筆錄後向記者交代事件。
警方揭疑犯非正式救護員
對於外界有聲音將責任試圖推卸予Christine當時衣著，Christine澄清，當時她穿著簡單的T恤與長褲，強調此案與她的穿著無關。她深信這名男子恐怕是慣犯，唯有透過法律途徑才能避免下一個受害者出現。消息曝光後，網友紛紛湧入她的社群聲援，也有遭受類似傷害的受害者提供法律建議。泰國警方迅速展開行動，同日拘捕涉案35歲男子Nikorn，發現他僅是救援義工，並非正式編制的救護員，疑利用機制漏洞混在救援隊中，他被捕後聲稱是一時衝動犯案，Christine的裸照未有流出。警方已將疑犯與受害人身上發現的DNA作對比，正等候鑑定結果，調查仍在進行。