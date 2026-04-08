女星不適召白車救命　慘遭救護員除褲性侵拍照(有片)

泰國演藝圈近日爆發一起震驚社會的性侵案件。30歲泰國混血女星兼模特兒Christine Gulasatree Michalsky日前透過社交平台Instagram(IG)揭露，她因身體不適召喚救護車，竟然在自己家中被男救護員性侵及猥褻，甚至被拍下裸照。事件引發泰國社會公憤，警方已迅速將涉案男救護員拘捕。

綜合報道，根據Christine憶述，事發於上周二(3月31日)凌晨2時許，Christine因過敏服用抗組織胺藥物產生嚴重副作用，導致呼吸困難，緊急傳訊朋友協助救援，其友人隨即聯絡救援服務部門、警方及醫院，前往Christine住所救助。當時一名男性救護員隨同大樓保安員先抵達她的住處，儘管保安員一度催促救護員盡快將她送落樓等候救護車，該救護員卻以各種理由推托。隨後抵達的警方因大廈保安系統無法進入，保安員只能落樓接警員。