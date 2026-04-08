狗肉餐廳剛落成　金正恩偕愛女抱狗擼貓下令建寵物店

北韓領導人金正恩親自於平壤選址興建狗肉料理高級餐廳，上月底才剛落成，近日偕女兒金主愛視察金新住宅區時，卻到訪一間寵物店，金主愛不拿手槍改為擼貓，金正恩則下令興建新店販售寵物及各類用品，並提供專業服務，以提升居民福祉。
北韓官媒朝中社報道，金正恩偕金主愛視察平壤新住宅區和盛(Hwasong)，這地區過去大多為農地，自2022年起依金正恩指示推動一連串建設計畫，如今發展成為約有4萬戶住宅的新社區，是北韓首都平壤和全國各地推動建設的一環，目標是在西方制裁和國家管控經濟多年後提升生活水準，改善處於外交孤立與貧困狀態的國家面貌。報道指，這個住宅區的街道「洋溢著市民搬入新居的喜悅與興奮」，還說「各項有助於提升居民福祉的服務設施正加緊籌備開幕」。
金正恩父女視察寵物店、樂器行和髮廊等
金正恩父女來到一間寵物店，金正恩表示：「現今首都及地方飼養寵物的家庭愈來愈多。我特別下令興建新店販售寵物及各類用品，並提供專業服務」。官方照片顯示，金主愛和父親一起看貓，還摸了貓跳台上的貓；另有照片可見金正恩抱著白色小狗，身後官員露出燦爛笑容。報道指，金正恩父女還視察一間樂器行，官媒畫面可見兩人在觀看結他和色士風。他們還去了一間髮廊。據報，金正恩表示，妥善管理和運作休閒設施將「為社會主義文明的發展奠定寶貴的基礎」。