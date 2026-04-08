狗肉餐廳剛落成　金正恩偕愛女抱狗擼貓下令建寵物店

北韓領導人金正恩親自於平壤選址興建狗肉料理高級餐廳，上月底才剛落成，近日偕女兒金主愛視察金新住宅區時，卻到訪一間寵物店，金主愛不拿手槍改為擼貓，金正恩則下令興建新店販售寵物及各類用品，並提供專業服務，以提升居民福祉。

北韓官媒朝中社報道，金正恩偕金主愛視察平壤新住宅區和盛(Hwasong)，這地區過去大多為農地，自2022年起依金正恩指示推動一連串建設計畫，如今發展成為約有4萬戶住宅的新社區，是北韓首都平壤和全國各地推動建設的一環，目標是在西方制裁和國家管控經濟多年後提升生活水準，改善處於外交孤立與貧困狀態的國家面貌。報道指，這個住宅區的街道「洋溢著市民搬入新居的喜悅與興奮」，還說「各項有助於提升居民福祉的服務設施正加緊籌備開幕」。