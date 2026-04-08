半盲老犬拼死迎擊黑熊　救下全家逾60條生命(有片)

狗狗12歲，大概等於人類64歲至77歲。美國新墨西哥州就有一隻年老、半盲的12歲狗狗，發現有野熊闖入自家農場中，為了保護主人與其他動物，平時連吸塵器都怕的牠竟然挺身和熊搏鬥，成功把熊趕跑但也受了重傷，救下全家上上下下逾60條生命。
綜合報道，事發在新墨西哥州北部哥多華(Cordova)一戶人家，家園和農場上上下下共有逾60隻動物，包含雞、馬和狗。上月3日晚上，戶主Denise Martinez留意到12歲狗狗Honey似乎在追蹤甚麼，但天色昏暗看不清楚，也沒太留意，直至翌日，在車道上驚見Honey傷痕累累倒臥地上奄奄一息。從Honey的傷痕，以及圍欄和樹木的爪痕，相信曾經有熊出現，Honey與熊搏鬥重傷，冒著生命危險救了大家。
小鬥士半邊面幾乎被撕開
Denise的女兒說，Honey的左臉整個腫起來，把牠的臉轉過去查看，結果看到牠由面至頸部幾乎被撕開，從後頸一直到下方。家人隨即把Honey送院，由於獸醫治療費用太昂貴，Denise一度擔心無法負擔，慶幸非營利動物收容所Española Humane得知Honey的英勇行為後，決定提供支援。Denise形容Honey是一名鬥士，幾年前因為被豪豬攻擊導致視力受損，之前也曾感染過犬小病毒(Parvo)，但都倖存了下來，他們非常感謝動物收容所的幫助，才能救了Honey的命，Honey未來仍需要持續數個月的治療與照顧，才會逐步康復。