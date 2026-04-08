萊姆病｜捷克首季逾1300病例 專家指市內公園感染風險較森林高3倍

《中央社》報道，長期以來，捷克屬於蜱蟲傳播疾病發生率較高的國家之一。根據國家公共衛生研究所（SZÚ）數據，令人警惕的是，城市綠地中感染萊姆病的風險竟然比森林高出3倍。國家萊姆病參考實驗室專家Kateřina Kybicová指出，城市公園的感染風險遠高於常人認知，春季時蜱蟲常潛伏在落葉中，坐在長椅上便可能遭到叮咬。

捷克今年首季萊姆病（Lyme Disease）疫情嚴峻，捷克醫療機構已通報超過1300例由蜱蟲（Ixodida）傳播的病例。隨著氣溫逐漸回升，蜱蟲活動明顯增加，復活節期間天氣晴朗宜人，不少捷克人趁機出外旅覽，感染風險隨之上升。

城市環境蜱蟲感染率為何更高？Kybicová解釋，這與蜱蟲在城市環境中的生活習性密切相關。城市公園內的蜱蟲往往在同一宿主身上反覆吸血，特別是鳥類及小型哺乳動物，包括囓齒類、刺蝟與松鼠等，這種反覆感染使蜱蟲帶有萊姆病病原的比例高達25%至30%。相比之下，森林中的蜱蟲感染率較低，約為10%至12%。

捷克研究團隊自2014年起已在布拉格12座公園展開蜱蟲監測，3年前更擴大至全國各州府城市。迄今已蒐集超過10萬隻蜱蟲樣本，研究結果進一步確認城市公園為風險最高區域。Kybicová指出，捷克蜱蟲活動期長，通常自2月至3月開始活動。由於夏季不會過於炎熱、乾燥，使得蜱蟲得以生存。全球暖化也使蜱蟲活動期延長，並逐步擴展至更高海拔地區。