美國中央情報局（CIA）在上周伊朗南部救援任務中，首度於實戰上使用了一種名為「Ghost Murmur」的機密偵測儀器，成功定位F-15E打擊鷹式戰機墜機後失蹤的美軍飛行員，完成高風險救援行動。據兩名知情人士向《紐約郵報》透露，此次任務是該技術首次在野外正式啟用。

「心臟還在跳動 就能找到你」

據知情人士透露，「Ghost Murmur」的核心原理，是透過長距離量子磁力測量技術，偵測人體心跳產生的微弱電磁訊號，再結合AI軟體，從環境雜訊中精確分離出目標訊號。一名熟悉該計劃的匿名消息人士形容：「就像在體育館聽到聲音，只不過這個體育館是方圓數千英里的沙漠。在適當條件下，只要你的心臟還在跳動，我們就能找到你。」