美國中央情報局（CIA）在上周伊朗南部救援任務中，首度於實戰上使用了一種名為「Ghost Murmur」的機密偵測儀器，成功定位F-15E打擊鷹式戰機墜機後失蹤的美軍飛行員，完成高風險救援行動。據兩名知情人士向《紐約郵報》透露，此次任務是該技術首次在野外正式啟用。
「心臟還在跳動 就能找到你」
據知情人士透露，「Ghost Murmur」的核心原理，是透過長距離量子磁力測量技術，偵測人體心跳產生的微弱電磁訊號，再結合AI軟體，從環境雜訊中精確分離出目標訊號。一名熟悉該計劃的匿名消息人士形容：「就像在體育館聽到聲音，只不過這個體育館是方圓數千英里的沙漠。在適當條件下，只要你的心臟還在跳動，我們就能找到你。」
據消息人士透露，「幽靈低語」由洛歇馬田(Lockheed Martin)旗下高度保密的先進研發部門Skunk Works研發，目前已在黑鷹直升機上完成測試，未來亦有望安裝於F-35戰機上。洛歇馬田對此拒絕置評。
伊朗沙漠成有利條件
這項技術能在此次任務中發揮關鍵作用，部分原因在於環境條件理想。消息人士表示，伊朗沙漠地帶電磁干擾極低，「幾乎沒有其他人體訊號」，加上夜間人體與沙漠地面的熱對比明顯，為操作人員提供了「第二層確認機制」。
該名飛行員對外僅以代號「Dude 44 Bravo」公開，其駕駛的F-15戰機於上周末遭擊落後，他在山壁裂縫中躲藏長達兩天，期間伊朗部隊持續搜索並懸賞緝拿。雖然這名武器系統官曾啟動波音（Boeing）製造的「戰鬥生存定位器」（Combat Survivor Evader Locator），但搜救團隊仍無法精確掌握其位置。消息人士說明，他必須走出裂縫才能發送定位，而「Ghost Murmur」正是在此關鍵時刻偵測到他的存在。
消息人士指出，外界對於飛行員究竟如何被找到一直諱莫如深，原因正是「Ghost Murmur」的機密性質。「我認為人們甚至不知道這種技術在這個距離下有機會實現。」
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