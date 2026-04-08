朝鮮半島｜北韓今午再發射多枚導彈　拒與南韓修復關係

北韓今日（8日）下午，在向東部水域發射多枚的導彈，以回應南韓總統李在明在之前就有無人機闖入北韓領空的事件表示遺憾。據日本防衛省估計，有關的飛彈具可變軌道能力。
南韓聯合參謀本部表示，在今日下午2時20分左右，北韓從元山地區向東部外海發射一枚未明的導彈，而在今日較早時間，北韓已在當地發射過多枚短程彈道導彈。南韓指飛彈飛行了約240公里，南韓與美國當局在對飛彈進行詳細分析。南韓又指，在周二亦偵測到北韓發射過多枚導彈。青瓦台在今日召開國家緊急安全會議，指北韓的試射是違反聯合國安理會決議的挑釁行為，並敦促平壤停止類似的試驗。
日本防衛省就指，北韓的導彈以時速超過700公里的速度，在日本經濟水域以外落下，最高飛行高度達60公里，並指出導彈可能具有可變軌道能力。日本方面已向北韓提出抗議。日本內閣官房長官木原稔就指北韓在威脅地區的和平及安全。
南韓總統李在明在周一才就有民用無人機闖入北韓境內表示遺憾，獲北韓領袖金正恩妹妹的金與正讚揚李在明「誠實和勇氣」，但重申如果此類飛行再次發生，南韓將予以報復。不過僅僅1日後北韓就發射飛彈，而在周二晚北韓的外交部第一副部長張錦哲就表示「韓國作為朝鮮民主主義人民共和國最敵對的國家，其身份絕不會因任何言辭或行為而改變。」，並嘲笑南韓是「震驚世界的笨蛋」，指南韓對金與正的言論抱不切實際的幻想。