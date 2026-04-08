朝鮮半島｜北韓今午再發射多枚導彈　拒與南韓修復關係

北韓今日（8日）下午，在向東部水域發射多枚的導彈，以回應南韓總統李在明在之前就有無人機闖入北韓領空的事件表示遺憾。據日本防衛省估計，有關的飛彈具可變軌道能力。

南韓聯合參謀本部表示，在今日下午2時20分左右，北韓從元山地區向東部外海發射一枚未明的導彈，而在今日較早時間，北韓已在當地發射過多枚短程彈道導彈。南韓指飛彈飛行了約240公里，南韓與美國當局在對飛彈進行詳細分析。南韓又指，在周二亦偵測到北韓發射過多枚導彈。青瓦台在今日召開國家緊急安全會議，指北韓的試射是違反聯合國安理會決議的挑釁行為，並敦促平壤停止類似的試驗。