日本京都小學生失蹤案學校開學　警察改變搜查方向

日本京都11歲男童安達結希失蹤案件，至今已超過半個月，涉事的南丹市立園部小學校在今日（8日）開學，警察特別派員在學校附近保護學生安全。而警察在日前改變調查方向，在男童的住所附近進行搜索，包括一處當地廢置的別墅群。

11歲的安達結希在上月23日未有出席學校的畢業典禮，至今失蹤16日。而男童入讀的園部小學今日舉行開學禮，京都警方以及南丹市的教育委員會派員在校門以及上學路線把守。而警方至今派出約700人次進行搜索，在上星期六曾派出水底無人機在發現男童書包附近的一個水池搜索，但未有任何發現。而周二警察突然改變調查方向，派出60人在男童住所附近的山上以及該處的廢置別墅進行搜索，但未有發現。警察表示，至今收到約290件情報提供，但當中沒有實際用途的消息，而今日警察亦繼續派出30人在南丹市搜索。