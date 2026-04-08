日本京都小學生失蹤案學校開學　警察改變搜查方向

日本京都11歲男童安達結希失蹤案件，至今已超過半個月，涉事的南丹市立園部小學校在今日（8日）開學，警察特別派員在學校附近保護學生安全。而警察在日前改變調查方向，在男童的住所附近進行搜索，包括一處當地廢置的別墅群。
11歲的安達結希在上月23日未有出席學校的畢業典禮，至今失蹤16日。而男童入讀的園部小學今日舉行開學禮，京都警方以及南丹市的教育委員會派員在校門以及上學路線把守。而警方至今派出約700人次進行搜索，在上星期六曾派出水底無人機在發現男童書包附近的一個水池搜索，但未有任何發現。而周二警察突然改變調查方向，派出60人在男童住所附近的山上以及該處的廢置別墅進行搜索，但未有發現。警察表示，至今收到約290件情報提供，但當中沒有實際用途的消息，而今日警察亦繼續派出30人在南丹市搜索。
警察轉移搜索男童住所附近山邊
有電視台向前警察提供意見，前警員指從警方在周二的變化，可能警察已排除男童在獨自外出時遇事的可能，並且掌握予男童的一些新線索，並開始進行調查。前警員指出，在最初的搜索中警方都是派出機動部隊成員進行搜索，而周二就開始有法醫及搜證的車輛到場，相信警察已相信有第三方介入事件的可能性。不過在周二警察雖然在男童家附近拉起封鎖線，但在約10個小時調查後解除。而警察拒絕公布是否有任何新線索。
學校在周一的時候已在開學前向家長舉辦說明會，解釋今次事件。有鑑於在發現安達結希未有上學當日，老師雖然確認男童未有上學，但到上午11時45分通知家長，之後才驚覺男童失蹤。校長解釋，男童的班主任在事前收到家長表示在3月24日會請假去旅行，而班主任把缺席日期誤以為之前一日，導致了通報的延誤。校長又表示在事件後學校將會改為當發現學生未上課後15分鐘通知家長。學校今日的開學禮，校長亦表示希望結希可以平安回家，並呼籲學生不要擔憂。而市教育委員會以及小學表示，將會增加校內的閉路電視數目，以減少閉路電視死角。