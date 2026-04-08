柬埔寨電騙大本營驚現假澳洲警局 假中國公安制服假越南銀行 「打藤」懲罰業績欠佳者

英國廣播公司(BBC)揭開柬埔寨與泰國接壤邊境一個電騙大本營的真面目，裡面有多個國家的假警察局和公安局，包括中國、澳洲，還有新加坡和巴西，甚至一間假越南銀行。房間內也掛有各地的警察制服和中國公安制服，以騙取多地受害人的銀行帳戶等個人資料盜取存款。其他傳媒2月時也有報道這個大本營，當時報道指6層高的建築物內，共有7個國家的假警局，除了上述中國等4地，還有印尼、越南和印度。BBC揭示了園區內從事詐騙的「員工」遭苛刻對待，包括一天內若未能找到「潛在客戶」須挨5下藤條，連續3天找不到則加至10下藤條。

電騙｜泰柬衝突揭開電騙園區神秘面紗 BBC報道指，這個規模龐大的電騙園區設於「皇家山丘」(Royal Hill)賭場，大樓裡有多個房間，打開門後是不同國家的警察局，還有仿真度極高的越南銀行。泰國與柬埔寨去年爆發衝突，泰軍方指無人機從該賭場起飛攻擊泰國，遂於12月空襲炮擊皇家山丘賭場，意外揭示這個電諞大本營。BBC指，除了其龐大規模令外界訝異，該電騙園區在泰國接管前也鮮為人知。柬埔寨政府抗議泰國佔領其領土，但泰國方面指根據停火協議，雙方都同意將部隊留在戰鬥停止時的位置。

電騙｜園區內找到處罰規則 BBC記者於皇家山丘賭場找到一些中文文件，詳細列出未達標的處罰。當天未能找到「潛在客戶」(即開始與受害者於網上建立關係)者，將挨5下藤條。連續3天找不到潛在客戶者，最少挨10下藤條。與同事閒聊，或未分享私人照片等親密物品以贏取受害者信任，也會受到類似處罰。

電騙｜騙徒：使用AI改變聲音外貌 依照劇本扮有錢女子騙美國人 烏干達男子威爾遜(Wilson)去年8月被招募到皇家山丘賭場工作，他指「有些人被電擊，有些人被關進黑屋。他們有一間叫『黑屋』的房間，於裡面執行可怕的酷刑」。他表示，原本被告知將在馬來西亞從事數碼行銷工作，其後才知被騙。他被逼每天工作15至16小時，按照中國老闆提供的劇本，使用AI(人工智能)改變聲音和外貌。威爾遜表示，「你要扮演一個37歲、富有、想找丈夫的女性角色。你和年紀較大的美國人聊天，讓他們以為你愛上他們。劇本中有一個環節是要讓他們情緒崩潰。你先建立信任，之後再誘導他們購買產品。」他續說，即使在泰國轟炸期間，他們仍被迫繼續工作。威爾遜目前正接受一個慈善機構庇護，尋求返回烏干達。

電騙｜假警察局用作騙取銀行帳戶資料 記者在人去樓空的房間內見到多種語言的文件，列出類似的詐騙情境，用來贏取受害者信任並讓他們放心進行「投資」。還有針對所有員工的規定，包括遲到罰款等。員工上廁所必須申請許可，記者見到一張標題為「員工外出登記表」的文件，記錄於泰國空襲攻擊前每位員工每次去廁所的時間，甚至連在廁所待了多久都被記錄下來。至於假警察局的作用，記者指於一間假巴西警察局發現一份看似正式的聖保羅警方傳票，指控某人洗黑錢，通常用來恐嚇受害者轉帳或提供銀行帳戶資料。

電騙｜賭場老闆遭美國等制裁 皇家山丘賭場老闆是柬埔寨著名富豪之一的李永發(Ly Yong Phat)，與執政的洪氏家族(Hun clan，由前總理洪森領導)關係密切。李永發因涉嫌參與人口販運和網路詐騙，已被美國及其他國家制裁。皇家山丘的土地持有人林亨(Lim Heng)則低調許多。他從未出現在國際制裁名單上，名字也從未在詐騙報道和調查中出現過。他與李永發一樣被洪森授予「勳薩」(Neak Oknha)尊貴頭銜——這需要捐獻至少50萬美元(約390萬港元)，躋身為只有數百人的柬埔寨精英階層一員。報道指，李永發雖受外國制裁，但依然在柬埔寨過著舒適的生活。

電騙｜從非法網上賭博轉型至電騙 BBC指，柬埔寨大多數富豪是在1991年內戰結束後，透過與執政家族的關係獲得大片土地而致富。起初他們靠非法伐木和種植園獲利，後來則受益於中國投資者推動的城市房地產投機熱潮。在柬埔寨邊境地區，賭場才是最賺錢的生意，利用泰國和中國等鄰國的賭博禁令。過去30年，柬埔寨政府已發出約200張賭場執照。這些賭場吸引了中國犯罪集團，他們也在賭場經營利潤豐厚的網上賭博業務。 但2019年，在中國施壓下，洪森禁止網上賭博。隨後新冠疫情爆發，進一步阻斷跨境旅行。於是，這些集團轉向網上詐騙，以優渥薪資誘騙各地年輕人前來工作。有些人知道自己將從事詐騙，其他人則以為是在做文書或程式設計工作。很少有人在抵達園區前知到條件有多嚴苛。