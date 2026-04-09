日本盼自衛隊女兵比例增至13%　目標2035年與NATO睇齊

日本防衛省宣布，計畫在2035年度之前，將女性自衛官佔全體自衛官的比例提升至13%以上，期盼與及北大西洋公約組織（NATO）成員園平均水準相約。根據《讀賣新聞》報道，防衛省此舉旨在補強自衛隊人力不足的困境，同時強化女性視角在防災與民生支援上的重要性。 去年佔比較2014年高3.4% 防衛省公布的數據顯示，去年3月31日結束的2024年度末，女性自衛官共24,600人，佔全體9.1%。與10年前的2014年度末相比，比例已從5.7%增加至9.1%，成長了3.4個百分點。然而與其他先進國家相比，日本女兵佔比依舊處於低水準。北約26個加盟國在2024年的女兵平均佔比為13.9%，凸顯日本與國際水準的差距。

防衛省為達成2035年的目標，將推動多項配套措施。包括公布改善自衛官待遇與生活環境的政策、擴大招募來源，以及增加離職女性自衛官回歸的機會。防衛省也正在擴充托兒或育兒措施，以便臨時出勤的自衛隊員能安置孩子，解決女性自衛官的後顧之憂。

人手不足驅動女性招募戰略 女性自衛官比例增加的背景，主要源於自衛隊面臨嚴重人手不足。日本自衛隊2024年度末的編制人數為24,7154人，但實際人數僅佔編制人數的89.1%，為1999年度以來睽違25年首次跌破9成。防衛省積極錄用女性的方針，正是希望透過擴大招募範圍，吸引更多人力。 此外，防衛省強調從女性視角出發的活動不可或缺。在救災時，女性自衛官在避難所支援災民的工作中發揮關鍵作用，這些職責需要特定的人力資源配置。 日本自衛隊在1993年起開放女性隊員進入戰鬥單位服役，之後陸續解除相關限制。自衛隊先後開放女兵在護衛艦、戰機、潛水艇等部隊服役。去年7月，防衛省基於裝備安全提升的考量，撤銷女兵不能到陸上自衛隊化學部隊服役的限制。此前，自衛隊以「母性保護」的觀點不開放女性進入化學部隊。