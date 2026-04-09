美國速遞員3年前先綁架再殺害7歲女童 庭上車Cam片曝光

控方指出，Horner在送貨過程不慎誤撞女童，之後將她帶入車內。證據顯示，當時女童仍「毫髮無傷且清醒」，但Horner因擔心遭揭發，將其殺害。

美國《紐約郵報》報道，涉案司機為34歲男子Tanner Horner，他被指控於2022年11月30日，在送貨過程中綁架並殺害7歲女童Athena Strand，他本周在法庭上認罪。

美國德州3年多前傳出命案，一名聯邦快遞送貨司機，為一戶人家送聖誕禮物芭比娃娃時，竟綁架一名7歲女童並殺害，近日控方曝光車內閉路電視影片，當時女童神情驚恐跪在後座，震驚社會。

根據控方在法庭曝光的閉路電視畫面顯示，女童當時在車內後座，神情驚恐，而兇手一直駕駛，控方直指，「她被綁架到上車時仍然活著。」並強調兇手行為「極為冷血」。根據警方調查，Horner之後將遺體棄置於距離住家約16公里的河流中。

死者父母支持判死刑

案件目前已進入量刑階段，陪審團將決定Horner是否面臨死刑或終身監禁不得假釋。依據德州法律，涉及10歲以下兒童謀殺罪，最高可判處死刑。女童母親悲憤表態支持死刑，「他的每一口呼吸，都是我女兒未能享有的呼吸。」

此外，斯特蘭德家屬也對聯邦快遞（FedEx）提出訴訟，質疑其在僱用前未進行充分背景調查，聯邦快遞表示，「我們對這場悲劇深感悲痛，並持續配合調查。」

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