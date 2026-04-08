泰國恐怖命案中國留學生殺21歲女友畏罪墮樓亡 房內留「血遺書」

泰國發生一宗恐怖命案，一名就讀曼谷大學的21歲女學生被發現死在宿舍房間的浴室內。報道畫面可見浴室內鮮血四濺。她的30歲的中國籍男友疑因畏罪自殺墮樓身亡。當地報道所見房間牆上留下「血遺書」，初步調查認為命案因感情糾紛而起。男方同樣就讀曼谷大學。
事發在周日(5日)，警方接報指一處公寓發生墮樓事件，發現一名中國籍男子從8樓墮下身亡，腕部有兩道割傷痕跡。警員進入男子在大樓內的寓所搜查，赫然在浴室內發現21歲泰籍女子納塔妮查(Nattanicha)倒臥血泊中已死亡，她身中多刀，包括頸部、頭部、胸部及手臂均有刀傷。報道指，中國籍男子墮樓前15分鐘，滿身鮮血拍打鄰居家門，鄰居嚇至躲起來並報警。
泰國恐怖命案｜疑男方求復合不成痛下殺手
在兇案現場的牆壁上，有用鮮血寫下的英文「遺言」，內容為「善良萬歲」、「 多一點理解，不要只為了錢」、「我一向過著平靜生活，我已盡力了」，兩名死者生前疑似有金錢糾紛。遇害女大學生的母親稱，雖然知道女兒有交往對象，但女兒絕對沒有任何財務壓力，家裡一直以來都全力支持她的學費與生活費；女兒不用上課時都會立刻回家，是個乖巧的孩子。
警方指，兩人為曼谷大學人文與觀光管理學院的一年級學生。女方友人表示，案發前該名中籍男子曾多次試圖找女方要求復合。一名鄰居則指，命案發生前曾聽過該房間傳來爭吵聲。警方認為，兩人爆發口角衝突，男方在情緒失控下痛下殺手。目前警方已與校方取得聯繫，並通知中國駐泰使館和男方家屬處理後續事宜。