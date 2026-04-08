泰國恐怖命案中國留學生殺21歲女友畏罪墮樓亡 房內留「血遺書」

泰國發生一宗恐怖命案，一名就讀曼谷大學的21歲女學生被發現死在宿舍房間的浴室內。報道畫面可見浴室內鮮血四濺。她的30歲的中國籍男友疑因畏罪自殺墮樓身亡。當地報道所見房間牆上留下「血遺書」，初步調查認為命案因感情糾紛而起。男方同樣就讀曼谷大學。

事發在周日(5日)，警方接報指一處公寓發生墮樓事件，發現一名中國籍男子從8樓墮下身亡，腕部有兩道割傷痕跡。警員進入男子在大樓內的寓所搜查，赫然在浴室內發現21歲泰籍女子納塔妮查(Nattanicha)倒臥血泊中已死亡，她身中多刀，包括頸部、頭部、胸部及手臂均有刀傷。報道指，中國籍男子墮樓前15分鐘，滿身鮮血拍打鄰居家門，鄰居嚇至躲起來並報警。