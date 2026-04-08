伊朗局勢｜特朗普：向提供伊朗武器國家徵收50%關稅 美伊擬周五在巴基斯坦會談

美國總統特朗普在美國時間周三早上於旗下社交平台Truth Social發文稱，美國將與伊朗合作完成「非常有成效」的政權改變。他指伊朗將不再擁有濃縮鈾，雙方將會一起挖掘和移除遭美國B2轟炸機深埋的核「塵埃」。美國亦會與伊朗商討解除對伊朗的關稅和制裁。特朗普聲稱，美方提出的15要點大部分已獲雙方同意。他其後又發文稱，對伊朗提供武器的國家將會立即被徵收50%關稅，所有輸入美國的商品都會徵稅，不會有豁免。

巴基斯坦總理夏巴茲表示，已邀請美國和伊朗代表團周五於伊斯蘭堡會談，而伊朗總統佩澤希齊揚已確認伊朗將參與。華府則未有公布，副總統萬斯有可能率團。