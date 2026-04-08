伊朗局勢｜特朗普：向提供伊朗武器國家徵收50%關稅 美伊擬周五在巴基斯坦會談

美國總統特朗普在美國時間周三早上於旗下社交平台Truth Social發文稱，美國將與伊朗合作完成「非常有成效」的政權改變。他指伊朗將不再擁有濃縮鈾，雙方將會一起挖掘和移除遭美國B2轟炸機深埋的核「塵埃」。美國亦會與伊朗商討解除對伊朗的關稅和制裁。特朗普聲稱，美方提出的15要點大部分已獲雙方同意。他其後又發文稱，對伊朗提供武器的國家將會立即被徵收50%關稅，所有輸入美國的商品都會徵稅，不會有豁免。
巴基斯坦總理夏巴茲表示，已邀請美國和伊朗代表團周五於伊斯蘭堡會談，而伊朗總統佩澤希齊揚已確認伊朗將參與。華府則未有公布，副總統萬斯有可能率團。
伊朗擬向通過霍爾木茲海峽船隻徵780萬「過路費」
伊朗高層官員向路透社稱，若停火框架達成，霍爾木茲海峽將在周四或周五重開。但他強調是有條件性重開，船隻仍須取得伊朗批准才可通過該海峽。英國《每日郵報》稱，伊朗昨向所有在霍爾木茲海峽的油輪廣播稱，若未經批准通過將會被炸毀。有中東區內官員向美聯社稱，在兩星期停火期間，伊朗希望向船隻收取「過路費」，最高為100萬美元(約780萬港元)。《紐約時報》聲稱，伊朗接受巴基斯坦斡旋達成的協議前，中國在最後一刻介入，促請伊朗政府展現彈性。
美國防長赫格塞思堅稱，美國已取得決定性的軍事勝利，伊朗的導彈計畫在功能上已被摧毀。不過，有輿論認為若伊朗繼續掌控霍爾木茲海峽，並且收取高昂「過路費」，贏家似乎是伊朗。雖然伊朗沒有美國和以色列的先進武器，但該國手上有霍爾木茲海峽這張王牌。