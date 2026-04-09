油價倒水 曾瀉17% 分析料屬短暫回吐

美伊同意有條件停火兩周，令本來以為談判未必有結果的投資市場大感意外，觸發國際油價倒水式大瀉。兩大石油期貨昨齊齊跌穿百美元關口，倫敦布蘭特期油昨一度低見每桶91.72美元，即單日曾大瀉16%；紐約期油曾失守每桶94美元水平，最多挫17%。不過市場對今次停火轉化持久和平仍抱懷疑態度，分析普遍認為市場反應屬短暫性。截至本港時間昨晚7時半，布油期貨報每桶92.97美元，仍挫15%；紐約期油報每桶93.85美元，挫17%。雖然油價大跌，惟目前布油及紐油距離美以伊爆發衝突之前，仍分別累升三成及四成。

金價曾重越4800美元關

油價大挫的同時，金價昨則明顯反彈，國際現貨金價昨一度高見每安士4,856美元，最多升4.4%。美匯指數則失守99，一度回落至98.66，為約一個月低。至於減息預期的再次升溫，按FedWatch數據，今年底美國聯儲局至少減息0.25厘的機率上升至逾四成。

部分分析對昨日市場反應不以為然，並警告後市或會反覆。澳洲聯邦銀行的貨幣策略師Carol Kong認為，美伊衝突的根本原因仍未解決，認為地緣政治風險重新升溫的風險仍存在，該行維持戰事持續至6月的看法，因此目前的市場反應為短暫的。Westpac金融市場策略主管Martin Whetton亦認為，市場風險胃納並未重新上升，除非達成持久和平，才能真正改變市況。盛寶銀行首席投資策略師Charu Chanana亦指，目前的關鍵考驗在未來數周的談判中，能否持續有進展，這才能決定昨日市場反應是一次性，抑或是真正轉向。