同意停火兩星期 美國伊朗各宣布勝利

美以伊戰事持續超過一個月，美國總統特朗普對伊朗發出的最後通牒屆滿前一刻，雙方在巴基斯坦斡旋下宣布同意停火兩星期，美伊各自宣布勝利。特朗普稱行動已達到甚至超額完成美方定下的所有軍事目的，伊朗則稱雙方將舉行政治談判，以鞏固伊朗在戰場上的勝利。不過，在停火消息公布後，伊朗南部一個煉油廠、美國波斯灣盟友阿聯酋、科威特和巴林昨仍遭到攻擊。以色列亦針對伊朗「代理人」真主黨大舉轟炸黎巴嫩，指黎巴嫩不在停火範圍內。而且美伊對結束戰爭的協議各有說法，反映仍存分歧，例如在核武原料濃縮鈾方面。

特朗普給予伊朗重開石油運輸要道霍爾木茲海峽的限期，於美國東岸時間周二晚8時(香港時間昨早8時)屆滿，他於死線前在社交網發文稱，基於巴基斯坦總理夏巴茲和巴基斯坦軍方高層在對話中「請求我暫停今晚(周二晚)對伊朗的毀滅性攻擊」，以及伊朗同意「完全、立即及安全地開放」霍爾木茲海峽，他同意暫停轟炸及攻擊伊朗兩星期。特朗普提到已收到伊朗提出的10要點建議方案，並相信該方案為可行的談判基礎，兩星期的停火給予時間敲定伊朗和中東的長遠和平協議。

特朗普與伊朗各自表述 特朗普昨在旗下社交平台Truth Social發文稱，美國將與伊朗合作完成「非常有成效」的政權改變。他指伊朗將不再擁有濃縮鈾，雙方將會一起挖掘和移除遭美國B2轟炸機深埋的核「塵埃」。美國亦會與伊朗商討解除對伊朗的關稅和制裁。特朗普聲稱，美方提出的15要點大部分已獲雙方同意。他其後又發文稱，對伊朗提供武器的國家將會立即被徵收50%關稅，所有輸入美國的商品都會徵稅，不會有豁免。

伊朗最高國家安全委員會發表聲明稱，談判將在15天內於巴基斯坦首都伊斯蘭堡舉行，以完成結束戰爭協議的細節。聲明提到美方同意的條件包括保證不再侵犯伊朗、伊朗繼續控制霍爾木茲海峽、接受伊朗擁有濃縮鈾、撤除所有制裁、終結所有安理會和國際原子能機構的決議案、賠償伊朗損失、美國作戰部隊撤出中東，以及全面停止戰爭包括針對黎巴嫩伊斯蘭抵抗的軍事行動。另方面，伊朗指美伊的協議還包括容許伊朗建立機制，對穿過霍爾木茲海峽的船隻徵收「過路費」。特朗普與伊朗在濃縮鈾議題上明顯存分歧。

美伊代表擬周五會談 輿論視特朗普「輸了」 巴基斯坦總理夏巴茲表示，已邀請美國和伊朗代表團周五於伊斯蘭堡會談，而伊朗總統佩澤希齊揚已確認伊朗將參與。華府則未有公布，副總統萬斯有可能率團。伊朗高層官員向路透社稱，若停火框架協議達成，霍爾木茲海峽將在周四或周五重開。但他強調是有條件性重開，船隻仍須取得伊朗批准才可通過該海峽。英國《每日郵報》稱，伊朗昨向所有在霍爾木茲海峽的油輪廣播稱，若未經批准通過將會被炸毀。有中東區內官員向美聯社稱，在兩星期停火期間，伊朗希望向船隻收取「過路費」，最高為100萬美元(約780萬港元)。《紐約時報》聲稱，伊朗接受巴基斯坦斡旋達成的暫時停火協議前，中國在最後一刻介入，促請伊朗政府展現彈性。美國防長赫格塞思堅稱，美國已取得決定性的軍事勝利，伊朗的導彈計劃在功能上已被摧毀。不過，有輿論認為若伊朗繼續掌控霍爾木茲海峽，並且收取高昂「過路費」，贏家似乎是伊朗。雖然伊朗沒有美國和以色列的先進武器，但該國手上有霍爾木茲海峽這張王牌。