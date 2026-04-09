駐韓美軍家屬孕婦早產遭7院拒收　雙胞胎一死一危殆

南韓大邱市一名懷有雙胞胎的26歲美籍孕婦出現早產徵兆後，先後遭7間醫院以缺乏婦科醫生或病床不足為由拒收，被迫奔波長達4小時後，最終導致雙胞胎之一人不幸夭折，另一人因腦損傷病危。事件再次曝露南韓醫療體系及高風險醫療設施匱乏的問題。

綜合報道，大邱消防局通報，2月28日凌晨，一名駐韓美軍士兵的家屬「A女士」在大邱某旅館出現劇烈腹痛與羊水破裂，其家屬隨即撥打美軍119急救電話，醫護人員接連聯絡大邱地區包括慶北大學醫院、大邱天主教大學醫院、啟明大學東山醫院等7間主要大型醫院，卻均以「缺乏產科專家」或「新生兒重症病床不足」為由拒絕接收。A女士的丈夫眼見求助無門，被迫在凌晨2點44分決定親自駕車載妻，從大邱一路向北狂奔，試圖前往妻子曾就診的首爾大學盆唐醫院。家屬曾向119中心請求直升機支援，但被消防部門以氣壓變化及震動恐加重胎兒病情為由回絕。隨後在國道休息區與慶尚北道救護車會合時，又因消防部門內部資訊傳遞疏失，救護人員竟試圖將已決定北上的產婦送回拒收的大邱醫院，導致孕婦的丈夫在失望之下，再度驅車離去。揭示當地醫療系統資訊混亂。