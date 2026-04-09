太空人意外半裸出鏡　令網民如痴如醉點擊50萬次(有片)

阿提密斯2號(Artemis II)目前正在進行繞月計畫任務，四名太空人之一的Victor Glover在一段直播影片中，被美國太空總署(NASA)意外播出他僅穿超短褲、正在清潔身體的畫面，詎料其健碩的身材引起地球的網民關注，在短時間內獲得逾50萬次觀看量，並引發熱議。

綜合報道，事發於4日，49歲的Victor Glover剛完成鍛鍊，坐下就除下T恤，露出寬闊的肩膀、一身結實的肌肉，他拿來用衞生毛巾(hygiene towel)開始清潔身體，衛生毛巾即是於太空使用的清潔用濕巾。Victor亦「蹺起二郎腿」擦拭腳部，此時，休斯頓任務控制中心才察覺並緊急切換畫面。