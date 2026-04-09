太空人意外半裸出鏡　令網民如痴如醉點擊50萬次(有片)

阿提密斯2號(Artemis II)目前正在進行繞月計畫任務，四名太空人之一的Victor Glover在一段直播影片中，被美國太空總署(NASA)意外播出他僅穿超短褲、正在清潔身體的畫面，詎料其健碩的身材引起地球的網民關注，在短時間內獲得逾50萬次觀看量，並引發熱議。
綜合報道，事發於4日，49歲的Victor Glover剛完成鍛鍊，坐下就除下T恤，露出寬闊的肩膀、一身結實的肌肉，他拿來用衞生毛巾(hygiene towel)開始清潔身體，衛生毛巾即是於太空使用的清潔用濕巾。Victor亦「蹺起二郎腿」擦拭腳部，此時，休斯頓任務控制中心才察覺並緊急切換畫面。
女網民：Victor身材太棒 請讓他多鍛煉
但無阻遠在 105,000 英里之外的地球網民重溫這段「精彩瞬間」，影片在短時間獲得逾 50 萬次的觀看量，一位女網民留言：「我的天哪，太空人Victor Glover的身材太棒了！請讓他多鍛煉吧！」有人幽默地說：「必定是故意，身材太好吧」、「他穿襯衫太性感了」，亦亦有人笑言：「女士們，拜託，他已婚了」。
A NASA transmitiu os astronautas realizando higiene pessoal no espaço. pic.twitter.com/OygQSE6ywm— Paulo de Tarso (@paulodetarsog) April 4, 2026