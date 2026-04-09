婚禮改由新郎拋限量Pokémon卡牌禮盒　令全場男賓瘋狂爭奪(有片)

西式婚禮都有環節由新娘丟出花球，寓意新人將喜氣傳遞給未婚人士，參與者多數為單身女性，男性賓客相對較少參與「搶花球」。近日一場婚禮不僅改由新郎拋擲，還將花球改為限量版《Pokémon》卡牌禮盒，隨即引起在場大批男賓客積極參與瘋狂搶奪。畫面曝光後，引發網民熱議，吸引數百萬次觀看。

綜合報道，一名網民於上月底在社交平台Instagram(IG)分享一場婚禮片段，影片中可見，婚禮中新郎手上拿著一盒限量暢銷款《Pokémon》卡牌禮盒，新郎後方站滿整群男賓客，正虎視眈眈盯著禮盒，新郎將禮盒丟出後，一群男賓同時衝上前爭搶，還有人直接疊在一起搶奪，畫面充滿熱情、既混亂又好笑。影片未有提及拍攝地點及日期，但影片曝光後迅速爆紅，目前已累積逾355.2萬次觀看。