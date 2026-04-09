婚禮改由新郎拋限量Pokémon卡牌禮盒　令全場男賓瘋狂爭奪(有片)

西式婚禮都有環節由新娘丟出花球，寓意新人將喜氣傳遞給未婚人士，參與者多數為單身女性，男性賓客相對較少參與「搶花球」。近日一場婚禮不僅改由新郎拋擲，還將花球改為限量版《Pokémon》卡牌禮盒，隨即引起在場大批男賓客積極參與瘋狂搶奪。畫面曝光後，引發網民熱議，吸引數百萬次觀看。
綜合報道，一名網民於上月底在社交平台Instagram(IG)分享一場婚禮片段，影片中可見，婚禮中新郎手上拿著一盒限量暢銷款《Pokémon》卡牌禮盒，新郎後方站滿整群男賓客，正虎視眈眈盯著禮盒，新郎將禮盒丟出後，一群男賓同時衝上前爭搶，還有人直接疊在一起搶奪，畫面充滿熱情、既混亂又好笑。影片未有提及拍攝地點及日期，但影片曝光後迅速爆紅，目前已累積逾355.2萬次觀看。
幸運兒開出價值高達3萬元卡牌
最後，禮盒由一名長髮男子成功搶到，雖然禮盒被擠壓變形，但他還是興奮表示「這是我人生中最大的成就」。該名男子之後也上傳開箱影片，共抽中3張稀有卡牌，其中1張全圖噴火龍在收藏市場價格高達至少3,923美元(約3萬港元)。
報道提到，這款《Pokémon》卡牌禮盒是2025年底推出的限量款禮盒，一盒有11包卡牌，售價約59.99美元(約470港元)，但在二手市場價格被炒到100至600美元(780至4,700港元)，才讓現場男賓客如此瘋狂。