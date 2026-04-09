女子玩機動遊戲半空被揈甩　路人眼明手快秒接救一命(有片)

墨西哥早前一個復活節嘉年華發生驚險意外，一名女子在乘搭名為「鐵鎚」(The Hammer)的機動遊戲期間，因座位艙劇烈晃動，令她滑出座位，整個人懸掛在半空中。就在她將重摔落地之際，地面一名男子千鈞一髮飛奔上前，奇蹟徒手接住墮下的女子。

綜合報道，事發於2日在墨西哥奧梅特佩克(Ometepec)的復活節市集。，網上影片顯示，這座大型遊樂設施在運行時產生極劇烈顛簸。強大的離心力導致座位艙其中一名女性乘客滑出座位，她僅免強捉住座位艙避免被拋出，但隨著設施翻轉，她便失手直接從高處被拋向地面。地面3名目擊者見狀立刻衝向設施下方試圖救援。就在女子墜地前的一刻，精準地掉進其中一名男子的懷抱中，保住一命，隨後能自行站起離開現場，僅有一點受驚。