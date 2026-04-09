女子玩機動遊戲半空被揈甩　路人眼明手快秒接救一命(有片)

墨西哥早前一個復活節嘉年華發生驚險意外，一名女子在乘搭名為「鐵鎚」(The Hammer)的機動遊戲期間，因座位艙劇烈晃動，令她滑出座位，整個人懸掛在半空中。就在她將重摔落地之際，地面一名男子千鈞一髮飛奔上前，奇蹟徒手接住墮下的女子。
綜合報道，事發於2日在墨西哥奧梅特佩克(Ometepec)的復活節市集。，網上影片顯示，這座大型遊樂設施在運行時產生極劇烈顛簸。強大的離心力導致座位艙其中一名女性乘客滑出座位，她僅免強捉住座位艙避免被拋出，但隨著設施翻轉，她便失手直接從高處被拋向地面。地面3名目擊者見狀立刻衝向設施下方試圖救援。就在女子墜地前的一刻，精準地掉進其中一名男子的懷抱中，保住一命，隨後能自行站起離開現場，僅有一點受驚。
據報有孩童啟動設施開關肇禍
報道指，除了那名險墮地面的女子外，事件中有另外4名乘客受傷。其中2人被送往當地醫療中心，另外2人則在現場接受評估，所有傷者均無生命危險。調查人員已核實該嘉年華的所有遊樂設施均持有必要的許可證及強制保險。當局在新聞稿中將事件形容為「機械故障」。但據目擊者說法，意外發生時工作人員正在為乘客戴上安全帶，但有一名孩童疑似趁機啟動了設施開關。據悉，這名涉嫌肇事的孩童在事發後已逃離現場，警方目前正尋找該名孩童及其家長的下落。
⚠️ Un menor de edad manipuló en un descuido, los botones del juego mecánico ocasionaron accidente.— PERIÓDICO SupreMo 🔴 (@Diario_Supremo) April 3, 2026
Sucedió durante la feria 🎡de #Ometepec para después correr como se ve en el video.
Del menor ya es buscado al igual que sus padres para hacerlos responsables del accidente.… pic.twitter.com/lWNnbzEbrq