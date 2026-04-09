瑞典新法要求飼主每天「吸貓」2次　違者被罰甚至監禁

貓咪看似獨立，但牠們都需要飼主的愛心與關懷。瑞典農業委員會近日根據《動物福利條例》(Animal Welfare Act)發布最新規定，要求養貓者每天至少與貓咪互動2次，確保其健康與福祉，違者恐面臨罰款或監禁，消息一出，立即引發各國愛貓人士高度關注。 綜合報道，雖然貓咪經常被視為「獨立性高」的動物，但瑞典當局認為，貓咪即使成為家養寵物，仍需要刺激、關注與互動，倘若貓咪長時間缺乏陪伴，可能導致壓力、無聊、行為異常等問題出現。因此制定一項明確規定，飼主必須確保愛貓每天都能與人類進行至少2次社交互動，並且不能長時間獨處。規定適用於各類型貓咪，包括室內貓、戶外貓與農場貓；至於幼貓、老貓、懷孕母貓、生病或受傷的貓，或者是出現異常行為的個體，則更需提高照顧頻率與觀察強度。此外，飼主如果需長時間外出，必須安排其他人協助照顧，單純將貓留在家中數日，僅提供食物與水的做法，被視為不合格的照顧。

網民：如果我的貓讓我長時間獨處怎麼辦？ 當局強調，貓咪一旦成為家庭成員，飼主就應盡力確保貓咪的身心健康、提供安全舒適的居住環境，透過定期與貓咪互動、查看貓咪狀態，也有助於及早發現疾病、受傷或壓力等問題。若發現飼主未達標，最初會設限期要求改善，若持續違規，飼主可能面臨罰款，嚴重者甚至面臨監禁或被禁止養寵物。對於有聲音認為，瑞典規定太過嚴格，但動物福利專家指出，這恰好反映瑞典對動物福祉的重視，以及對飼主責任感的高度要求。

這項規定吸引大批貓奴與網民議論：「我很願意，但貓不見得願意」、「早晚都吸貓，有益貓奴身心健康」、「如果我的貓讓我長時間獨處怎麼辦？」、「我把發這件事傳給我家貓咪看，結果牠把我封鎖了」。亦有專家提醒，所謂的「互動」必須基於尊重貓的意願，如果貓正在睡覺或不想被打擾，強行「吸貓」並不符合動物福利的精神。真正的社交互動應包括玩耍、梳毛或單純地待在同一個空間，讓牠感受到人類的陪伴。