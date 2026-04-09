名古屋動物園「猩界木村拓哉」眼神不羈 短片1850萬次瀏覽（有片）

曾以深邃眼神和帥氣姿態紅遍全球的大猩猩「Shabani」，其13歲的兒子清正（キヨマサが/Kiyomasa）近日也在網上掀起熱潮，無論是神情還是動作，完美繼承父親明星基因，相關影片吸引超1850萬次瀏覽，其眼神獲大讚是「猩猩界木村拓哉」。
承襲其父「霸總」風采
一段於名古屋東山動植物園拍攝的影片近日在X瘋傳。影片中，「猩二代」清正坐在牆邊，展現出放蕩不羈的姿態。清正接住飼育員投擲的番茄後，優雅地把玩片刻才吃下，舉手投足間充滿魅力。
「猩猩界木村拓哉」影片至今已累積超過1,850萬次瀏覽，原文資料顯示，影片中的猩猩正是Shabani的兒子。網友紛紛留言表示「十分型棍」、「猩猩也可以這樣？」，更有人形容清正的顏值「媲美荷李活巨星畢彼特（Brad Pitt）」、「猩猩界的木村拓哉」。
清正今年14歲
據日本傳媒《週刊女性PRIME》報道，東山動植物園宣傳部代表表示，清正自2012年出生以來，便在父親Shabani的帶領下成長，學習如何與家族成員相處以及身為雄性猩猩的責任感。園方強調，雖然清正遺傳了父親的明星基因，但他們仍以守護其自然成長為首要目標。
清正的高人氣也讓名古屋東山動植物園成為日本網友的朝聖地。園方表示，未來將繼續透過社交平台分享清正的日常生活，讓更多人了解大猩猩的魅力以及其瀕危現狀。同時，他們希望清正能接棒，成為連結遊客與自然保護意識的重要大使。
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