名古屋動物園「猩界木村拓哉」眼神不羈 短片1850萬次瀏覽（有片）

曾以深邃眼神和帥氣姿態紅遍全球的大猩猩「Shabani」，其13歲的兒子清正（キヨマサが/Kiyomasa）近日也在網上掀起熱潮，無論是神情還是動作，完美繼承父親明星基因，相關影片吸引超1850萬次瀏覽，其眼神獲大讚是「猩猩界木村拓哉」。

承襲其父「霸總」風采

一段於名古屋東山動植物園拍攝的影片近日在X瘋傳。影片中，「猩二代」清正坐在牆邊，展現出放蕩不羈的姿態。清正接住飼育員投擲的番茄後，優雅地把玩片刻才吃下，舉手投足間充滿魅力。

「猩猩界木村拓哉」影片至今已累積超過1,850萬次瀏覽，原文資料顯示，影片中的猩猩正是Shabani的兒子。網友紛紛留言表示「十分型棍」、「猩猩也可以這樣？」，更有人形容清正的顏值「媲美荷李活巨星畢彼特（Brad Pitt）」、「猩猩界的木村拓哉」。