京都11歲童失蹤案警疑發現線索　媒體揭駕車載上學並非生父

失蹤已經超過2星期的日本11歲小學生安達結希，據報警察在集中搜索男童住所至小學的一段道路，疑有新的線索。至於據日本雜誌《週刊文春》揭露，當日接載男童的「父親」其實並非安達的生父，其母在去年12月與現任的後父再婚，並計劃在失蹤之後的一日一家前往台灣進行新婚旅行。

日本京都南丹市，11歲小學生安達結希的失蹤案仍是謎團，警察已動員已逾700人次進行調查。在星期二（7日）警方將調查方向轉移至男童住所，而非發現男童書包的山徑後。日本媒體報道，今日警察有新的進展，並在距離小學8.5公里的一條路邊竹林搜索。該處是園部町南八田的社區中心，在中心的停車場有3輛警車停泊，警員在附加進行搜索。有關的路面僅容納一輛車，而且光線陰暗。警察之後進入更深處展開搜索。