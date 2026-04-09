懸案｜紐約長島建築師承認殘殺肢解8女 用麻包袋裹屍塊丟棄 16年懸案終破

美國紐約長島一名建築師在法庭上承認從1990年代起殺害8名女子。這宗惡名昭彰的連環殺人案曾困擾調查人員多年，直到2023年採集到DNA證據，警方才能破案。
路透社報道，紐約州薩福克縣檢察官發聲明表示，現年62歲的霍伊爾曼(Rex Heuermann)周三(8日)在庭上承認，他勒斃案中的女子，她們大多數是20多歲，殺人後肢解部分屍體，再用麻包袋包裹屍塊丟棄。
霍伊爾曼原本被控7項謀殺罪，這些兇案發生於1993年至2010年間，他原定今年秋季才受審。本周三他出庭應訊，承認犯下第8宗殺人案，但此案不在起訴名單上。檢方表示，他在6月將再出庭，料被判終身監禁，不得假釋。
2010年至11年，警方在吉爾戈海灘(Gilgo Beach)一處偏僻地點發現多塊人體遺骸，此後「吉爾戈海灘謀殺案」引起全美關注。吉爾戈海灘位於紐約市以東約48公里，距霍伊爾曼住所短車程。調查持續多年，但遲遲未能鎖定疑犯，其後有電影及紀錄片以此案為題材。
傳媒報道，霍伊爾曼曾在網上搜尋數百次與這宗謀殺案調查相關的資訊，問過「為甚麼長島連環殺手仍未落網？」等問題。
檢察官蒂耶尼在記者會上描述一個令人毛骨悚然的連環殺手形象，稱殺手自稱是一名「不會傷害人的父親」，「(但)這名被告就在我們身邊走來走去，假扮成平凡的鄉郊父親，但實際上，他一直癡迷於鎖定無辜女性，置她們於死地」。
調查人員最終能將霍伊爾曼與此懸案聯繫起來，部分原因是「狗仔隊」在曼哈頓跟蹤霍伊爾曼時，看到他丟棄一塊薄餅餅皮，調查人員其後從這塊薄餅餅皮採集到DNA證據。
代表律師布朗表示，霍伊爾曼決定認罪，是為了讓受害人家屬及自己的家人免於經歷審判過程的痛苦。認罪協議也包括同意配合聯邦調查局(FBI)行為分析小組調查。布朗說：「我認為今天的進展，有望為家屬們帶來一些平靜與慰藉。」