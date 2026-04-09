懸案｜紐約長島建築師承認殘殺肢解8女 用麻包袋裹屍塊丟棄 16年懸案終破

美國紐約長島一名建築師在法庭上承認從1990年代起殺害8名女子。這宗惡名昭彰的連環殺人案曾困擾調查人員多年，直到2023年採集到DNA證據，警方才能破案。

路透社報道，紐約州薩福克縣檢察官發聲明表示，現年62歲的霍伊爾曼(Rex Heuermann)周三(8日)在庭上承認，他勒斃案中的女子，她們大多數是20多歲，殺人後肢解部分屍體，再用麻包袋包裹屍塊丟棄。

霍伊爾曼原本被控7項謀殺罪，這些兇案發生於1993年至2010年間，他原定今年秋季才受審。本周三他出庭應訊，承認犯下第8宗殺人案，但此案不在起訴名單上。檢方表示，他在6月將再出庭，料被判終身監禁，不得假釋。