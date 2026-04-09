拍空姐臀部被指非禮拒落機 中國男遊客：中馬兩國關係很好(有片)

馬來西亞航空一航班發生男乘客涉嫌非禮空姐事件，遭趕落飛機。涉事乘客為一名跟團到當地旅行的中國男子，網上流傳片段見到他被警衛要求離開機艙時與空姐理論，兩人都說普通話。他起先說，這在新加坡也不算犯事，只是輕輕拍了她臀部兩下，又疑似「求情」稱中馬兩國關係很好，拒絕落機。片段在網上引起熱議，有人稱「正常人誰會拍女生的臀部？」

中國男遊客辯稱：只是輕輕拍了兩下

據悉，事件發生在4月7日(周二)，客機從吉隆坡飛往北京。該名中國男遊客稱，自己跟團有導遊，空姐反駁跟團不代表他可為所欲為。中國男遊客接著說，「我沒有為所欲為，輕輕拍了你兩下，你就不讓我上飛機。」空姐說，「是叫輕輕嗎」。中國男遊客要求看機上的閉路電視，「你把監控調出來，我是不是輕輕拍了你一下。」他強調不是自己有問題，落了飛機也不知有沒有其他航班讓他可乘搭回中國，又說「我動都沒有動過你」。該中國男遊客最後說，「中馬關係很好的。」不過，空姐沒有理會，那名中國男遊客最終被兩名警衛帶離落機。