拍空姐臀部被指非禮拒落機 中國男遊客：中馬兩國關係很好(有片)

馬來西亞航空一航班發生男乘客涉嫌非禮空姐事件，遭趕落飛機。涉事乘客為一名跟團到當地旅行的中國男子，網上流傳片段見到他被警衛要求離開機艙時與空姐理論，兩人都說普通話。他起先說，這在新加坡也不算犯事，只是輕輕拍了她臀部兩下，又疑似「求情」稱中馬兩國關係很好，拒絕落機。片段在網上引起熱議，有人稱「正常人誰會拍女生的臀部？」
中國男遊客辯稱：只是輕輕拍了兩下
據悉，事件發生在4月7日(周二)，客機從吉隆坡飛往北京。該名中國男遊客稱，自己跟團有導遊，空姐反駁跟團不代表他可為所欲為。中國男遊客接著說，「我沒有為所欲為，輕輕拍了你兩下，你就不讓我上飛機。」空姐說，「是叫輕輕嗎」。中國男遊客要求看機上的閉路電視，「你把監控調出來，我是不是輕輕拍了你一下。」他強調不是自己有問題，落了飛機也不知有沒有其他航班讓他可乘搭回中國，又說「我動都沒有動過你」。該中國男遊客最後說，「中馬關係很好的。」不過，空姐沒有理會，那名中國男遊客最終被兩名警衛帶離落機。
同機乘客指登機時一片混亂
同機的一名葉姓男子在網上貼文提及當時情況，說這是他第一次遇到乘客被趕下機。他說，一名中國籍乘客因被指態度惡劣，最終出動警衛到場將他帶離機艙；至於該名中國乘客是否真的粗魯對待機組人員，他稱沒有親眼目睹全過程，不便置評。不過，他提到登機前面對一連串的技術問題，再加上地勤人員的處理方式，令他也受氣。葉稱，乘客完成所有登機手續後，卻無法刷登機證進入候機室，因馬航臨時更換機型，部分乘客的座位被更動，必須到櫃台重新列印登機證、重新分配座位。
他說，當時現場一片混亂，除了沒有人維持秩序，空間也不足，加上地勤處理重新出票的速度緩慢，令乘客又累又煩。他說，更讓人不滿的部分是座位被打散，原本坐在一起的乘客被迫分開，距離起飛不到30分鐘，根本不可能重新協調。葉指出，現場有不少中國乘客，由於聽不懂現場溝通內容，也沒有人協助翻譯，而陷入無助。那位被帶下機的乘客確實有不當行為；但如果前面的處理可以更專業、更有秩序，也許事情不會發展到那個地步。他續說，「誰對誰錯，我無法下定論。但可以肯定的是，這樣的經歷，已經讓不少機上的中國人，對馬來西亞留下了不太好的印象」。