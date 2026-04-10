匈牙利大選｜右翼總理歐爾班民調落後　美國副總統萬斯站台

4月7日，美國副總統萬斯（右）和歐爾班在布達佩斯舉行的友誼日活動上同台。（路透社）

《CNN》4月9日以《特朗普可能很快失去他在歐洲的最佳朋友》為題報道提到，特朗普政府高層紛紛為歐爾班站台。萬斯在「匈牙利-美國友誼日」活動上稱自己訪問布達佩斯是為了「盡所能幫助歐爾班」。

匈牙利4月12日舉行國會大選前夕，美國特朗普政府大動作力撐盟友匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）連任。除了美國副總統親訪布達佩斯拉抬選情，川普更透過電話表示，「美國完全支持歐爾班」。然而，這名MAGA（讓美國再次偉大）運動的寵兒所領導的極右翼政黨目前在民調中落後。

萬斯還當場打電話給特朗普，讓他向在場觀眾致意。特朗普在電話中表示，「我是歐爾班的忠實粉絲。我全力支持他。美國全力支持他」。美國國務卿盧比歐今年稍早到訪匈牙利時強調「匈牙利的成功就是我們的成功」。

歐爾班領導下的匈牙利被視為在歐盟內最腐敗、自由度最低的國家之一。熟識歐爾班的保加利亞政治學家Ivan Krastev分析，歐爾班在16年的執政期間，已將匈牙利打造成「歐洲右翼的思想、制度與金融樞紐」。對特朗普政府來說，歐爾班及其建立的意識形態基礎對於其推動一個更加「志同道合」的歐洲至關重要。所謂「志同道合」是指反覺醒（anti woke）、反綠色政策、反移民的立場。

Krastev指，「這屆美國政府相信存在一場特朗普式革命，且這場革命正向歐洲蔓延，歐洲只是比美國晚一個選舉周期」。