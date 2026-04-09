射集束彈頭導彈「摧毀7公頃目標」 平壤連續三天測試武器對韓展強硬

外長王毅周四抵達北韓，展開2天訪問之際，北韓官媒朝中社同日證實，平壤本周一連3日測試多種武器系統，包括試射配備集束彈頭的地對地戰略彈道導彈，「可將覆蓋6.5至7公頃範圍內的任何目標化為灰燼」。分析指，如此密集測試武器，是平壤向首爾傳達訊息，即使南韓總統李在明上任後多次釋出善意，平壤的強硬立場不變。
朝中社報道，北韓於周一(6日)、周二(7日)及周三(8日)測試多種武器系統，包括「配備集束彈頭的地對地戰術彈道導彈『火星炮-11甲型(Hwasongpho-11 Ka)』，可將覆蓋6.5至7公頃範圍內的任何目標化為灰燼」。南韓韓聯社指，北韓將集束彈頭搭載到有「朝版伊斯坎德爾」之稱的KN-23系列導彈並進行試射。據悉，集束彈會在大範圍內散布數十枚、甚至數百枚小型彈藥，因對平民構成嚴重威脅，國際公約已禁用。
朝中社指，今次測試還包括「電磁武器系統」及「碳纖維假彈散布裝置」，形容兩者是朝軍的「戰略性特殊資產」。其他包括利用低成本材料製作的引擎最大功率試驗、旨在驗證機動式近程防空導彈系統可靠性試驗等。
南韓軍方表示，北韓周三上午8時50分許向東部海域發射多枚短程彈道導彈，飛行距離約240公里。之後於下午2時20分再次向東部海域發射一枚短程導彈，飛行距離逾700公里。周二，北韓從平壤一帶朝東方發射一枚型號不明的飛行器，但在飛行初期階段出現異常、隨後消失，估計是發射失敗。
外交部：中朝加強戰略溝通
這是北韓今年已知第4及第5次彈道導彈試射。分析指，這是北韓拒絕南韓示好的最新表態。為應對北韓可能再次試射，南韓軍方已加強監視及警戒，強調在韓美堅固的聯合防衛下，韓軍將密切關注平壤動向，並保持強大的應對能力。韓美周五起將舉行為期2周的「自由旗幟」空中演習。
李在明去年就任南韓總統後試圖修補與北韓的關係，多次釋出善意，並批評尹錫悅政府涉派無人機至平壤散布宣傳品等挑釁行為，金正恩胞妹金與正稱李在明的表態是明智。惟北韓外交部一名高級官員周二仍指摘南韓是對北韓「最具敵意的國家」。對於韓媒將金與正評論解讀為正面訊號，該官員斥是「震驚世界的愚蠢且充滿幻想的錯誤解讀」。
此外，外長王毅周四抵達平壤展開為期2日訪問，北韓外相崔善姬到場迎接，外界預料王毅將與金正恩會面。外交部周三表示，王毅此行是中朝雙方落實兩黨兩國最高領導人共識、推動雙邊關係發展的重要舉措，中方願同朝方加強戰略溝通，密切交往、合作，推動中朝傳統友好合作關係發展。韓媒分析指，中朝可能透過王毅訪問，在特朗普5月訪華前協調朝鮮半島議題。