射集束彈頭導彈「摧毀7公頃目標」 平壤連續三天測試武器對韓展強硬

外長王毅周四抵達北韓，展開2天訪問之際，北韓官媒朝中社同日證實，平壤本周一連3日測試多種武器系統，包括試射配備集束彈頭的地對地戰略彈道導彈，「可將覆蓋6.5至7公頃範圍內的任何目標化為灰燼」。分析指，如此密集測試武器，是平壤向首爾傳達訊息，即使南韓總統李在明上任後多次釋出善意，平壤的強硬立場不變。

朝中社報道，北韓於周一(6日)、周二(7日)及周三(8日)測試多種武器系統，包括「配備集束彈頭的地對地戰術彈道導彈『火星炮-11甲型(Hwasongpho-11 Ka)』，可將覆蓋6.5至7公頃範圍內的任何目標化為灰燼」。南韓韓聯社指，北韓將集束彈頭搭載到有「朝版伊斯坎德爾」之稱的KN-23系列導彈並進行試射。據悉，集束彈會在大範圍內散布數十枚、甚至數百枚小型彈藥，因對平民構成嚴重威脅，國際公約已禁用。